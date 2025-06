Centro Botín, un impacto social que alcanza a más de 175.000 visitantes al año: "Despertamos la creatividad de la gente"

La Fundación Botín ha presentado esta mañana su memoria de 2024, un documento en el que recoge el impacto social de sus programas y actividades. En ella, además, recuerda a Jaime Botín, miembro de la junta rectora de la Fundación desde su creación en 1965 y vicepresidente del patronato desde que este se constituyó en 1996.

record de visitas

En 2024 el Centro Botín recibió 176.783 visitantes, que disfrutaron de las cinco exposiciones y más de 360 actividades programadas. La artista india Shilpa Gupta y el colectivo Cooking Sections desarrollaron sendos talleres de arte, en los que participaron no solo artistas, sino también otro tipo de profesionales con intereses y perfiles muy diversos, como agentes culturales, mediadores, antropólogos y biólogos, entre otros. Esto refleja la apertura de las prácticas artísticas y de los proyectos que el centro botín lleva a cabo, vinculados al contexto y la realidad social actual, además de generar conexiones y colaboraciones con otras líneas de trabajo de la propia Fundación Botín.

perfil de los visitantes

Fátima Sánchez, directora ejecutiva del Centro Botín, ha admitido que "no todos los públicos son iguales": "Necesitamos, cada vez más, profundizar en las demandas y las necesidades que tienen de todos los perfiles que vienen al Centro. Hemos hecho un programa específico para mayores de 65 años, puesto que tienen unas necesidades completamente diferentes, pero también hay actividades dirigidas a adolescentes y bebés. Es increíble como cada propuesta que hacemos con bebés, las familias vienen, esto se llena, y todas repiten y siguen viniendo", afirma Sánchez.

programa

Además, la Fundación lleva un tiempo trabajando en introducir el arte en ámbitos muy diversos como la ciencia, la imagen y el diseño, el turismo y el deporte, despertando la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la creatividad en el imaginario no solo del ciudadano Cántabro, sino de turistas de cualquier parte del mundo. Iñigo Sáenz de Miera, que forma parte del patronato de la Fundación Botín, cree que, a día de hoy, el Centro Botín "no puede ser más completo": "Me cuesta que se me ocurra algo que le falte al Centro Botín desde el punto de vista artístico".

novedades

También han aprovechado la presentación de la memoria anual para inaugurar una nueva sala en la que, a partir del viernes 27 de junio, cobran vida obras de María Blanchard, Pancho Cossío, Juan Gris, Joan Miró, Joaquín Sorolla o Henri Matisse, entre otros. "Punto y contrapunto: maestros del siglo XX en la colección de Jaime Botín" es el título que María José Salazar le ha dado a esta nueva sala, una exposición que alberga ocho retratos cedidos en 2018 por Jaime Botín, a los que se suman ahora otras nueve obras que, de acuerdo con su voluntad, sus herederos han querido ceder también a la Fundación.