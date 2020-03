Agustín Arnaiz, de promesa del atletismo a pedir ayuda en la calle

Agustín Arnaiz era una figura del atletismo cántabro cuando tras una difícil separación le diagnosticaron una depresión bipolar crónica que entre otras cosas le impide trabajar. “ Tienes días en los que estás arriba y otros en los que te encuentras muy abajo. Esto es lo pero que le puede pasar a cualquiera. Preferiría que me diagnosticaran un cáncer” cuenta en esta entrevista a La Tarde en Cantabria.

Comenzó en el atletismo de la mano del que fuera presidente del club Alerta Cantabria y gracias al trabajo y a su esfuerzo consiguió los records en 20 y 50 kilómetros marcha, tiempos que todavía hoy permanecen desde hace 30 años.

La vida es dura y cuando menos te lo esperas te da un revés.” Me separé, tuve que dejar atrás a mis hijos y me diagnosticaron esta enfermedad. Me tuve que marchar a vivir de alquiler y un problema económico es el que me está obligando a pedir ayuda en la calle”.

“ Una depresión es lo peor que te puede pasar en la vida. Yo prefiero tener un cáncer. Con la depresión no puedes hacer nada con ella, de la noche a la mañana empiezas a decaer, a decaer te metes en la cama, empiezas a sufrir, es algo fuera de lo normal. Es jodido pero esto solo lo sabe al que le pasa”.

Agustín Arnaiz se siente querido y reconocido.” Son muchas las personas que me saludan diariamente y me preguntan ¿qué ha pasado? Pero es que la vida te da muchas vueltas y a mi me ha dado una como de ida y vuelta a Londres. Yo no valoro a los que no me tratan con corrección, solo valoro a las personas que me dicen jolín lo que has hecho ya ahora como estás..Esperemos que alguien te ayude”.

“Espero que todo se arregle, todo se elimine y vida nueva”