Luis Ángel Agüeros, un ciudadano normal al frente de la consejería más complicada

Luis Ángel Agüeros, consejero de economía, hacienda y Fondos Europeos, no es un político al uso. Su franqueza y forma directa al hablar le van a poner, a buen seguro, contra las cuerdas en más de una ocasión.

Le pasó hace unos días cuando acudió al Parlamento a presentar las líneas maestras de su departamento y se enfrentó a las críticas de los grupos de la oposición. “Me gusta la discrepancia así, no con titulares en los periódicos que lo ve mi madre y lee: Agüeros engaña a los cántabros. Lo ve mi madre y claro”

Vídeo





Se considera un ciudadano más al que le ha tocado la difícil tarea de gestionar y explicar de forma sencilla el funcionamiento de una consejería sobre la que pivota todo el Gobierno.

Con esta premisa, el titular de economía, ha insistido en que el presupuesto que manejara el año que viene el ejecutivo, más de 3.500 millones de euros, es un presupuesto expansivo, “no en vano vuelve a ser el más alto de la historia” y al mismo tiempo realista.

Realista porque solo se ha presupuestado lo que realmente se va a gastar y se ha ido ajustando, reduciendo la brecha entre lo que se pone en el presupuesto y lo que se gasta.

Vídeo





Es frecuente que todos los años se produzcan movimientos de partidas de unas consejerías a otras para hacer frente a gastos a los que no se llega con lo presupuestado. El actual Gobierno quiere terminar con esta práctica y por ello solo se presupuesta lo que se va a ejecutar, algo que quieren conseguir al 100% al término de la legislatura.

El consejero de Economía y Hacienda ha vuelto a defender la reforma fiscal propuesta por su partido como la mejor manera de conseguir que los cántabros cuenten con más dinero en sus bolsillos para poder gastarlo en cosas que a su vez generen más movimiento económico.”Se recauda más con muchos pocos que con pocos muchos” ha asegurado Agüeros.

Cantabria además no quiere entrar en guerras fiscales con otras comunidades, pero tampoco quiere quedarse como la tercera comunidad con mayor presión fiscal y no hacer nada al respecto. Agüeros ha insistido en que la reforma no solo va a beneficiar a los ciudadanos de a pie a través del IRPF, sino también a los autónomos “que también son ciudadanos” y que van a pagar, por lo tanto, menos impuestos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Vídeo





El titular de la consejería ha recordado que los Fondos Europeos seguirán llegando a Cantabria y para su correcta gestión el Gobierno ha nombrado a una persona que será la interlocutora con ayuntamientos y empresas con el objetivo de evitar los problemas y retrasos en la gestión durante esta pasada legislatura.

Luis Ángel Agüeros ha dejado también un mensaje optimista de cara al futuro más inmediato de la economía en la región.”Las perspectivas no son malas gracias a las políticas de revertir la presión fiscal, de apostar por la inversión real y de mejorar las condiciones salariales de los empleados públicos de Cantabria, va a mejorar la calidad económica inmediata, la del día a día” ha asegurado. A nivel macro, la inestabilidad internacional derivada de los conflictos bélicos y las elecciones europeas en junio del año que viene, entre otros temas, podrán generar cierta preocupación.

Vídeo