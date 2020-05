El "rey" del Sella, Julio Martínez, explota por la no suspensión de LaLiga: "Es muy triste y poco solidario"

Julio Martínez, piragüista santanderino de 49 años, es el "rey" del Sella. Ha logrado finalizar el descenso en primera posición hasta en 11 ocasiones, algo inalcanzable para cualquier otro rival. Este lunes ha aprobado en "Deportes Cope Cantabria" la suspensión de la edición de este año, y a la vez ha aprovechado para lanzar un "dardo" a LaLiga y a las autoridades que han dado su consentimiento para que la competición futbolística se reanude a partir del 8 de junio.

Puedes escuchar la charla de Julio Martínez con Jaime del Olmo pinchando debajo de la fotografía .

. ¿Qué te parece la suspensión de la edición de este 2020 del Descenso Internacional del Sella?

Desde hace tiempo teníamos claro que lo más normal y lógico, en este y en todos los deportes, era que se paralizara y que no se reanudaran las competiciones hasta que todo esto (del coronavirus) acabe. Por ejemplo, estoy en absoluto desacuerdo con que se reinicie LaLiga, ¿sabes? Lo veo como algo fuera de lo normal, y poco solidario. Es que es algo que incluso sea poco popular decirlo, que “x” deporte se reanude. Para mí es muy triste.

. Lo que pasa es que el fútbol, todos dieron su aprobación a que se reanudara, si las autoridades sanitarias, y en este caso el mismo Presidente del Gobierno, dieran luz verde...

Sí bueno, realmente el trasfondo son los intereses económicos de cierta gente y ya está. La gente que estamos en el deporte desde hace muchos años sabemos cómo se mueve y lo que hay... Yo por suerte he tenido contacto con gente que está relacionado con gente de Primera, y hay jugadores que tampoco quieren que se reanude, pero bueno... al final te pagan y no te queda otra que seguir entrenando y jugar.

. ¿Y tú con el estado de alarma y el confinamiento has podido coger la piragua y entrenarte?

No, la piragua durante dos meses no hemos podido ni tocarla. Hemos tenido que entrenarnos en casa; en mi caso al tener gimnasio he podido usarlo. Pero al final tu mente no está pensando en el individualismo de cada uno; hay un problema que es muy general, colectivo, y tampoco puedes anteponer tu interés personal con lo que está ocurriendo. Y tampoco puedes pensar en competir, porque no creo que sea el año para hacerlo. Este año, como dice mucha gente, hay que pasarlo en blanco y a seguir.

. Pues qué duro ha debido ser entrenarte en casa, sabiendo que en tu fuero interno no quieres que se reanude la competición. Pero hasta este lunes no ha habido la nota oficial de que se suspende el Sella...

Por desgracia el tiempo pasa muy rápido y el año que viene, si Dios quiere y la salud nos lo permite, estaremos ahí. Hay males mayores, y el deporte, aunque ocupa el 100% de tu ocupación, ves que es algo que no tiene tanta importancia.

. Con 49 años has participado 24 veces en el Sella. Se puede decir que media vida la has pasado preparándote para competir en la mítica prueba. ¿El Sella es tu vida?

Bueno, aunque haya competido fuera como en Campeonatos del Mundo, de Europa y demás, al final lo que te hace feliz y te llena es donde vuelcas tu interés, y es este caso ha sido el Sella desde hace muchos años.

¿Qué tiene esta prueba, que engancha tanto al público como a los deportistas?

El lugar donde se hace. El sitio es idílico; y el calor de la gente, todo... También está la parte lúdica, porque es una prueba deportiva que va unida a una gran fiesta. Todo eso es lo que te atrae y te llena.

. 9 triunfos consecutivos desde 1998 a 2006. Luego quedaste 2º para regresar y ganar 2 veces más hasta completar el récord con tus 11 victorias en el Sella. Desde ahí lo has intentado de todas las maneras, quedando 2º en 8 ocasiones.

Sí, 8 ó 9, no lo sé seguro, pero bueno... en su día tuve la suerte de ganar muchas veces y también pude quedar segundo en esas ocasiones. Una competición es estar bien ese día en ese momento, y muchas veces he disfrutado del trabajo hecho durante el año ganando. Otras veces, como el año pasado, no tienes tanta suerte o se te pone todo en contra cuando íbamos a ganar, pero...

. Has estado en el podio en todas tus participaciones, salvo en 2 ocasiones; la última, la del año pasado con ese lío tremendo...

Sí, estábamos en posición de ganar pero rompimos el barco... Bueno, lo provocaron... pero eso ya pasó. Y ahora con la mente puesta en el año que viene, que no haya lesiones, que la salud aguante, y con todas las ganas de entrenar. Que al final se mantienen los resultados todos estos años porque tú estás siempre dar el 100% y entrenando, nunca bajando ni un ápice del entrenamiento, de calidad y todo, que es al final lo que te da los resultados.

. ¿Qué es lo más importante para tener éxito en el Sella, el compañero, la estrategia, o la preparación física?

Sobre todo tener las ganas de ganar, de prepararte los meses que tienes que afinar para estar en el río a punto. Y luego tener suerte; si no la tienes, por muy bien o muy fuerte que vayas como el año pasado no vale de nada.

. ¿Y la salida, es tan importante para el desenlace final?

En la salida, toda la vida se ha dicho que no ganas el Sella, pero sí lo puedes perder si cometes un error. Siempre es bueno salir bien, colocarte bien, pero es una cosa que también preparamos mucho, durante el año haces muchas salidas de tierra y es difícil que falles.

. En una de tus victorias hiciste una maniobra histórica, que fue salir en un momento a tierra y recorrer a pie parte del recorrido cargando con la piragua... Estrategia pura y dura...

Fue en 2004. Nunca se había hecho y sorprendí a uno que era un rival muy duro, a Manuel Busto que estaba con Oier Aizpurúa , cuando estaban ya saboreando el triunfo. Hicimos la maniobra de apearnos, recortar a pie, una maniobra legal, y ganamos.

. ¿Y de dónde sacas la gasolina, mentalizarte para intentarlo una y otra vez, 11 años después de conseguir tu último triunfo?

Sobre todo porque disfrutas entrenando, eso es lo principal. Esa es la motivación, tienes la ilusión de competir; este año la teníamos, al final no se podrá disputar... pues bueno, hay que seguir igual; volveremos al río cuando podamos. Y luego tener tiempo; cada año vas teniendo menos para entrenar, y al final es lo que te da el rendimiento. Si tienes tiempo e ilusión, ¿por qué no vas a tirar para adelante?

. ¿Repetirás el año que viene con el mismo compañero, Emilio Llamedo?

Sí, lo he hablado con él esta mañana, porque al final es un palo no poder competir este año y él estaba animándome. Seguiremos ahí si Dios quiere, cuidándonos de no lesionarnos y que la salud aguante.