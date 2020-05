Raúl Pérez: "El Laredo no va a hipotecar su futuro por seguir el protocolo para jugar el play-off de ascenso"

El fútbol en Cantabria ha finalizado, salvo en dos casos: El Racing, que debe finalizar la temporada en Segunda División, y el play-off de ascenso a Segunda B que tendrán que disputar los 4 clubes que acabaron en las primeras posiciones antes del parón obligado por la crisis sanitaria: Laredo, Gimnástica, Rayo Cantabria y Tropezón. Tras varias reuniones entre las partes implicadas, la Federación Española de Fútbol publicó el 6 de mayo un comunicado donde explicaba cómo iban a finalizar las competiciones de fútbol no profesional en nuestro país.

En lo que compete a la Tercera División en nuestra región, se jugará en una sede única dos partidos entre los 4 clubes: Laredo (1º) contra el Tropezón (4º), y Gimnástica (2º) ante el Rayo Cantabria (3º). Los vencedores se enfrentarían en una final, cuyo ganador ascenderá a Segunda B. No habría prórrogas ni penaltis en caso de empate al final de los 90 minutos, clasificándose para la final (o si se da el caso en ese último partido resultaría vencedor) el club que mejor clasificación obtuvo durante los partidos disputados en la liga regular. En este caso, al Laredo siempre le servirían dos resultados, ganar o empatar, para lograr su objetivo.

El entrenador del 'Charles', Raúl Pérez, charló esta semana con Jaime del Olmo en Cope Cantabria sobre este formato elegido para finalizar la temporada, y de las dificultades que vislumbra de cara a poder disputar el play-off.

. La situación ha cambiado diametralmente entre lo que se especulaba y comentábamos en Cope hace dos meses, donde incluso cabía la posibilidad de ascender directamente al Laredo, y lo que finalmente va a suceder...

Si, evidentemente no sabíamos la magnitud de esta pandemia. Ya está claro que no se van a poder acabar las competiciones como nos hubiera gustado. La Federación ha propuesto un play-off express, que dentro de lo que cabe creo que es lo más justo para poder jugar y que el ascenso se decida en el campo, siempre que se den las medidas sanitarias que creo que en Tercera División va a ser muy complicado.

. ¿Consideras justo el formato del play-off? Sobre todo en el caso de los méritos que hizo hasta la suspensión de la competición tu equipo, comparándolo con Gimnástica, Rayo Cantabria y Tropezón.

Al final creo que Cantabria tiene que estar contenta porque al final un club de la región va a asceder seguro, y eso es una buena noticia para todos. En el caso que no ascienda el Laredo, el año que viene te vas a quitar a un rival para luchar por ese título, aparte de que como digo en Segunda B haya un equipo cántabro, que es importante.

. En eso estamos todos de acuerdo...

Dicho esto, creo que salen muy beneficiados los que no hayan sido primeros... En un playoff nacional típico, históricamente siempre ha sido muy difícil ascender a cualquier club cántabro que hubiera quedado segundo, tercero o cuarto. De esta manera, creo que las opciones para cada club están a un 25%. En cualquier categoría, no solo en Cantabria sino en cualquer región, ganar o perder entre los 4-6 primeros son matices, sobre todo a un partido. Se iguala mucho; da un porcentaje de opciones de ganar mayor que el que tendrían en las circunstancias habituales, y para el Laredo disminuyen mucho las suyas porque prácticamente se la juega a una carta.

. Claro, porque además no tiene ni la ventaja del factor campo, al jugarse en una sede única...

También hay que decirlo, la única ventaja que se nos da desde la Federación es que en caso de empate al final de los 90 minutos, el equipo que haya quedado mejor clasificado en la liga regular gana el enfrentamiento y pasa a la final. No hay prórrogas ni penaltis, por lo que en cada partido nos sirven dos resultados, ganar y empatar. El 'Charles' puede ascender con dos empates... Pero aún así, salen beneficiados los demás, sobre todo en Cantabria. En otros grupos, el valenciano o andaluz, los cuatro primeros tienen opciones de ascender, pero aquí tendría que echar mucho la vista atrás para recordar un ascenso de un equipo que no fuera el campeón de Tercera. Eso abre mucho las puertas a Gimnástica, Rayo Cantabria y Tropezón.

. Todo esto está previsto, siempre y cuando no haya rebrotes y un freno en la “desescalada”. ¿El Laredo está preparado para seguir el protocolo establecido y seguir las normas de prevención de riesgos del contagio del coronavirus?

No. Ni nosotros ni ningún equipo de Tercera División, es imposible. Aparte, en el comunicado de la Federación se indica que los clubes se tienen que hacer cargo de todo. ¿Qué club tiene ahora mismo los 40.000 o 50.000 euros para los test PCR? Porque claro, la norma establece que las pruebas las debe realizar un médico, pero hay mucha gente que es asintomática y está contagiada. Hemos visto casos en Primera División, que ha habido casos sin tener síntomas. Todo es muy complicado, al final tienes que hacer el test una vez a la semana durante cuatro semanas, los test más baratos no bajan de los 100 euros... Pues calcula las 30 personas que tienen que someterse en cada club a las pruebas. El Laredo lo que tiene claro, y ya lo dijo públicamente el presidente, es que no va a hipotecar el futuro del club por jugar un play-off.

. ¿Es lo que más preocupa, el dinero que se tenga que invertir en los test?

No, eso es una razón. Luego está la situación del país, donde hay comunidades que a lo mejor no pueden jugar... En Madrid o Cataluña, mientras nosotros estamos en la Fase 3, pues ellos podrían seguir en la Fase 0... Y después los plazos para acabar; si se habla de que el fútbol profesional empieza el 12 de junio, nosotros tendríamos que acabar en la primera semana de julio.

. O sea que, o se establece un anexo al protocolo establecido y a las hipotéticas fechas de inicio y fin de la competición, o es imposible jugar...

Primero, la Federación debería hacerse cargo de todo, como ha hecho LaLiga en el fútbol profesional, o si no en Tercera habrá trampas, porque la gente no va a hacerse los test... no tienen dinero para hacérselos...

. ¿Y tus jugadores cómo están, qué ambiente palpas? ¿De querer jugar o están con recelo?

No, no, nosotros queremos jugar porque nos parece lo más justo, subir en el campo. Nos gustaría mucho, porque si al final lo conseguimos de otra manera no es tan bonito. Todo el mundo quiere jugar, llevamos dos meses entrenando muy duro en casa, y estamos preparados para competir. Pero claro, lo que sí queremos es una máxima seguridad, porque ya ha habido familiares de dentro del club que han muerto por esta enfermedad, ha habido contagios... Hay miedo, claro.

. Y que os dejen entrenar, porque de momento seguís en casa...

Sí, claro, no sabemos ni cuándo ni cómo podremos volver a los entrenamientos en el campo.