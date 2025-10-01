El Racing se planta con la reforma de El Sardinero: "Cumplimos el 100% de las obligaciones, el ayuntamiento..."

El Racing ha dicho basta. Cuando se habla de la reforma de El Sardinero, el club verdiblanco no acepta que el Ayuntamiento de Santander niegue que los actuales directivos no hayan dado pasos hacia adelante.

El último desencuentro se produjo la semana pasada, el 25 de septiembre en el pleno del ayuntamiento, donde la concejala de deportes Beatriz Pellón aseguró textualmente a preguntas del PRC que "no existe" un proyecto como tal, sino "unas ideas o infografías trasladadas en reuniones entre ambas partes, pero sin más; no atendiendo a costes, ni normas urbanísticas, ni afecciones colindantes, ni plazos...".

Por esa razón, y en una reacción pública poco habitual, el Racing ha colgado a través de su web y en redes sociales un amplio comunicado, detallando punto por punto cómo está la situación, desmintiendo de esta manera las afirmaciones de Pellón, señalando los trabajos que han acometido unos y otros, y solicitando la colaboración del Gobierno de Cantabria para que la idea de estadio que maneja el Racing sea una realidad más pronto que tarde.

comunicado completo

"Ante los comentarios acaecidos la pasada semana en torno a la vinculación existente entre el Racing y el Ayuntamiento de Santander, el Real Racing Club, con ánimo aclarativo, quiere puntualizar:

1) En agosto de 2022 el Ayuntamiento de Santander y el Real Racing Club firmaron un convenio en el que ambas partes se obligan a la ejecución de una serie de obras en los Campos de Sport de El Sardinero que deben estar terminadas en agosto de 2026, fecha en la que finaliza el citado convenio.

2) El Real Racing Club ha cumplido ya el 100% de sus obligaciones e, incluso, se ha hecho cargo, debido a la urgencia imprescindible dado el mal estado de la instalación, de alguna tarea a la que se había comprometido el Consistorio, concretamente el arreglo de una parte de los asientos del estadio y la sustitución de los que ya estaban en un estado irrecuperable.

3) El Ayuntamiento de Santander tiene pendiente de ejecución, a diez meses vista de la finalización del plazo fijado en el convenio: el arreglo de la cubierta del estadio (que provoca innumerables goteras por toda la instalación) y una solución arquitectónica que permita paliar la absoluta falta de accesibilidad para las personas con movilidad reducida que ahora mismo presenta El Sardinero.

4) Siendo evidente la voluntad de las partes de cumplir lo firmado, nuestra petición es que se agilicen los procedimientos y se cumplan los plazos comprometidos. Conocemos la dificultad de los procedimientos administrativos, pero ambos proyectos siguen sin ser licitados. Cada día que pasa sin una cubierta impermeabilizada y sin proporcionar un acceso digno a los Campos de Sport a todas las personas que quieren acompañarnos, es un día más en el que seguimos fallando a la ciudadanía. Incluidos, por supuesto, los abonados, simpatizantes y aficionados en general del Racing.

Ayuntamiento de Santander De izquierda a derecha: Sebastián Ceria, César Díaz, Beatriz Pellón, Gema Igual y Manolo Higuera

modernización y remodelación

En relación a la intención que tiene este club de avanzar hacia la modernización y remodelación integral de los Campos de Sport de El Sardinero, el Real Racing Club quiere exponer tres problemas que nos llevan a buscar una solución:

1) A lo largo de 2025 se han disputado en nuestro estadio 15 partidos, 14 de liga y uno de Copa del Rey, a los que han acudido 319.064 espectadores, es decir, una media de 21.271 por encuentro. De los 15 partidos, en nueve se tuvo que colgar el cartel de ‘No hay localidades’ en la taquilla. Con estos datos, no parece una osadía afirmar que ‘los Campos de Sport se han quedado pequeños’.

2) Una edificación de un gran volumen, una magnífica ubicación, extraordinario valor sentimental y enorme potencial como polo generador de actividad, tanto para los cántabros como para los visitantes, se utiliza apenas 21 días al año.

3) La zona que rodea la instalación, un emplazamiento privilegiado e identificativo de nuestra ciudad (pocas cosas se relacionan más con Santander cuando cualquier persona oye ‘El Sardinero’ en cualquier lugar de España), está socialmente infrautilizada, casi sin vida, a lo largo de la mayor parte del año.

El estadio se ha quedado pequeño, se utiliza 21 días al año y la zona está socialmente infrautilizada" Real Racing Club en un comunicado público

objetivos

Es por esto y por la necesidad de hacer entrar en el siglo XXI nuestra instalación por lo que hemos dado los primeros pasos para tener El Sardinero que necesitamos y con el que soñamos. Los objetivos que motivan este proceso son:

1) Ampliar el aforo del estadio.

2) Optimizar un inmueble emblemático para que genere actividad y valor a la ciudad durante los 365 días del año, no solo un día cada dos semanas.

3) Ofrecer comodidad a los miles de ciudadanos que pasan por la instalación, racinguistas y visitantes (que son los mejores embajadores de nuestra región) cuando viven una experiencia en los Campos de Sport.

4) Promover la creación de la mayor plaza pública de Santander, ubicada, además, en un lugar icónico de la ciudad, a doscientos metros de una de las mejores playas de España.

Manolo Higuera y Sebastián Ceria, junto a una maqueta del antiguo Sardinero

anteproyecto de 'idom'

Por todas estas razones, en la primavera de 2024, el Racing contrató la redacción de un anteproyecto completo que planteara soluciones a los referidos problemas a IDOM, una de las más prestigiosas empresas de consultoría, ingeniería y arquitectura del mundo.

La empresa es responsable del nuevo San Mamés, la remodelación del Nou Camp, la del Estadio Monumental de River Plate, la del Estadio de La Cerámica de Villarreal, entre otras, y que ahora mismo lleva a cabo el diseño de La Nueva Romareda, en Zaragoza. Garantía de profesionalidad absoluta. La idea es que los mejores nos ayuden estar a la altura de lo que se merece nuestra ciudad y nuestra afición.

El club, por supuesto, corrió una vez más al 100% con los gastos de la contratación de IDOM, que tras estudiar El Sardinero y ver por dónde y como crecer y entrar en el siglo XXI, nos entregó en octubre de 2024 el fruto del trabajo interdisciplinar de sus profesionales.

Se trata, como no puede ser de otra manera, de un anteproyecto, con planos de detalle, infografías, análisis de costes, estudios de viabilidad económica y plazos de ejecución. Por supuesto, el trabajo contempla las necesidades del club, pero fundamentalmente las de la ciudad, teniendo en cuenta que el Plan General de Ordenación Urbana de Santander ya prevé las herramientas necesarias para adaptarse a los intereses del municipio. Herramientas que, por cierto, el Consistorio ya ha utilizado en otras ocasiones, cada vez que el desarrollo de la ciudad así lo ha hecho conveniente.

Un avance del anteproyecto se hizo llegar de inmediato, con absoluta discreción, como demuestra que nadie ha sabido nada durante todo un año, de manera informal, al Consistorio con una única intención: abrir un camino para que, de la mano, trabajemos el Racing y el Ayuntamiento de Santander, incorporando también al Gobierno de Cantabria. Así ha sucedido en Bilbao y Zaragoza, por citar dos estadios creados desde cero por IDOM, con la colaboración activa de todas las instituciones.

Real Racing Club El Sardinero necesita una reforma urgente, sobre todo en la cubierta y accesibilidad

TRES INSTITUCIONES JUNTAS

Con todo esto, desde el Real Racing Club queremos asegurar que seguiremos intentando embarcar a todos los que quieran acompañarnos en un proyecto que consideramos no solo apasionante sino imprescindible para nuestro club, nuestra ciudad y nuestra región. Con 112 años de historia no parece presuntuoso considerarnos uno de los emblemas más reconocidos de Santander y de Cantabria, probablemente el más trasversal. Mujeres, hombres, niños, santanderinos, del resto de Cantabria, de cualquier ideología, de cualquier credo o condición…, todos somos lo mismo en nuestro estadio: racinguistas. Y así va a seguir siendo. A ser posible, con unas condiciones dignas de todos ellos.

Nuestro objetivo con el anteproyecto encargado a IDOM y con este comunicado es el de trabajar de la mano de nuestro ayuntamiento y del gobierno de nuestra región en el interés de Santander, de Cantabria y, por supuesto del Real Racing Club. Estamos seguros de que las tres instituciones juntas, como siempre ha sido en esta nueva etapa, conseguiremos construir algo que nos enorgullezca a todos".