Marco Camus es traspasado al Valencia y pone fin a su etapa en el Racing tras jugar 75 partidos

Marco Camus pone fin a su etapa en el Racing. El extremo de 21 años ha sido traspasado al Valencia C.F. en una operación en la que, de momento, la entidad cántabra no recibirá cantidad alguna por este acuerdo; eso no quiere decir que en un futuro el Racing no obtenga beneficio económico por esta operación. Todo dependerá de la progresión de Camus en el club ché.

El santanderino formará parte del Valencia Mestalla (que milita en el Grupo 3º de 2ª RFEF, cuarta categoría nacional) pero en caso de que su fútbol convenza al cuerpo técnico y llame la atención del primer equipo valencianista, el Racing ha firmado una serie de bonus económicos por las que se podría beneficiar en un futuro. Sin especificar la cuantía económica, la entidad verdiblanca obtendría una compensación económica en caso de que Camus ascienda al primer conjunto ché, en un hipotético traspaso a un tercer club, o una futura convocatoria con la Selección Española.

LO MEJOR PARA TODOS:

En todo momento ha habido un entendimiento entre todas las partes implicadas, Racing, Valencia y Camus. La demora de las últimas jornadas en dar oficialidad al acuerdo se deben a los habituales flecos de última hora en las condiciones del traspaso. Pero desde el primer momento todos entendieron que lo mejor para Marco era salir del Racing para encontrar un nuevo destino donde mostrar sus extraordinarias cualidades.

De hecho, el Racing comunicó el traspaso de Camus al Valencia en una cariñosa nota publicada en su página web:

Racing y Valencia CF han acordado el traspaso de Marco Camus. El futbolista santanderino, formado en las Instalaciones Nando Yosu, se incorpora al filial del conjunto de Mestalla que militará el curso 2023/24 en Segunda RFEF.

Marco Camus Muñoz (Santander, 16 de noviembre de 2001) debutó con la camiseta del Racing en el Francisco de la Hera, en LaLiga Hypermotion, ante el Extremadura UD el 1 de julio de 2020- el futbolista verdiblanco cuenta en su haber con 26 encuentros en la categoría de plata. Camus, que ha defendido la camiseta del conjunto cántabro en 75 ocasiones, se incorporó a las Secciones Inferiores del Racing -procedente del Centro Deportivo Bezana- para jugar en el Cadete B hace ocho temporadas.

El club racinguista, a través de estas líneas, agradece el comportamiento de Marco Camus durante su estancia en la entidad -que será para siempre su casa- y le desea éxito en su carrera profesional.