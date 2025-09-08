Los goles de la victoria del Racing en Almería (2-3): Jeremy y diez más

El Racing volvió a demostrar que este año no se rinde nunca. En el Estadio de los Juegos Mediterráneos, ante un Almería que llegaba invicto y que parecía tenerlo todo bajo control, los de José Alberto Alonso firmaron una de esas victorias que dejan huella. Perdían 2-0 a los 20 minutos, estaban contra las cuerdas y con la afición local entregada, pero en apenas una hora dieron la vuelta al marcador para sellar un triunfo que vale algo más que tres puntos. Vale confianza, vale impulso y vale un aviso a navegantes: este Racing tiene carácter.

El partido no pudo empezar peor. En el minuto 10, Adrián Embarba adelantaba al Almería tras una gran jugada de Leo Baptistao y Arribas. Ocho minutos después, Nico Melamed cazaba un balón fuera del área y lo mandaba a la escuadra con un disparo imparable para Ezkieta. El 2-0 reflejaba lo que se veía sobre el césped: un Racing desbordado y un Almería que parecía lanzado a por la goleada. Todavía tuvo alguna ocasión más el conjunto rojiblanco, pero entonces llegó la acción que cambiaría la historia del partido. En el minuto 27, Dion Lopy vio la tarjeta roja directa por una entrada dura sobre Sangalli. Esa expulsión dejó a los locales con diez y abrió una puerta que el Racing supo aprovechar.

Besoccer Clasificación de Segunda División

Jeremy cambia el guion del partido

El primer tiempo terminó con susto incluido, porque Melamed volvió a generar peligro filtrando un balón para Baptistao, que obligó a Ezkieta a intervenir con una gran parada. Pero en el descanso ya se intuía que el Racing había sobrevivido a lo peor y que con superioridad numérica todo podía pasar.

La reanudación trajo consigo el cambio que lo cambió todo: la entrada de Jeremy Arévalo. El joven atacante fue el revulsivo que necesitaba el equipo y se echó el partido a la espalda con una madurez sorprendente. En el minuto 56, aprovechó un error defensivo para recortar distancias con un disparo cruzado que devolvía la esperanza a los más de 200 aficionados racinguistas desplazados a Almería. Apenas dos minutos después, cazó un rechace tras un disparo de Villalibre para firmar el empate. En dos chispazos, Jeremy había puesto patas arriba el encuentro.

El Almería acusó el golpe y el Racing se adueñó del balón. Con paciencia, con criterio y con la sensación de que el tercero podía llegar en cualquier momento, los cántabros controlaron el ritmo del juego. Los cambios de Rubi no dieron el efecto esperado y el conjunto local, en inferioridad, fue perdiendo aire a cada minuto.

Puerta sentencia y el Racing se consolida arriba

El 2-3 definitivo llegó en el minuto 73. Un centro lateral encontró la cabeza de Gustavo Puerta, que se estrenó como goleador con la camiseta verdiblanca para rubricar la remontada. El Racing manejó los últimos minutos con inteligencia, sin precipitarse, asegurando la posesión y desactivando cualquier intento de reacción del Almería.

El pitido final desató la alegría verdiblanca en el Mediterráneo. Fue la primera derrota del Almería en lo que va de temporada, un castigo duro para un equipo que empezó con fuerza, pero también una recompensa merecida para un Racing que nunca perdió la fe. Los de José Alberto siguen demostrando que tienen argumentos de sobra para mirar hacia arriba en la clasificación y que, cuando toca sufrir, saben dar un paso adelante.

Una tarde que, como siempre, te hemos contado en COPE Más Cantabria (105.6 FM), con Jaime del Olmo al frente de la retransmisión y Álex García narrando desde media hora antes del inicio. Una retransmisión que vivió el sufrimiento del 2-0, la ilusión del empate y la explosión de alegría con el gol de Puerta. Porque el fútbol, cuando se escucha en la radio, se vive de otra manera.

El Racing regresa a Santander con tres puntos que refuerzan su liderato y con un mensaje claro al resto de rivales: este equipo tiene alma, tiene talento y tiene la capacidad de levantarse incluso cuando parece noqueado. Y eso, en una competición tan larga como la Segunda División, vale oro.