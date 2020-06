Alfredo Pérez, presidente del Racing: "Que abran unos campos sí y otros no sería adulterar la competición"

El presidente del Racing, Alfredo Pérez, atendió este martes a Cope Cantabria para dar su opinión y la postura del club verdiblanco sobre la opción de que pudiera haber público en los partidos de fútbol antes de lo previsto, incluso en el mes de julio, dependiendo de las Fases de "desescalada" en las que estén las diferentes Comunidades Autónomas. Pérez responde a Jaime del Olmo sobre cómo gestionaría el Racing esa posibilidad, y si el club tiene el personal suficiente como para seguir a rajatabla las teóricas medidas de seguridad que habría que acometer. Además, también explica la situación que afrontará el Racing de devolver a sus abonados la parte proporcional de los partidos de esta campaña que finalmente no se puedan disputar en El Sardinero con público en las gradas.

Puedes escuchar las palabras de Alfredo Pérez pinchando debajo de la fotografía .

. ¿Cuál es la postura del Racing respecto a la posibilidad de adelantar los plazos de apertura al público los estadios de fútbol, incluso antes de lo previsto, y que pueda haber partidos con aficionados antes de acabar la presente temporada?

Yo creo que al final quien tiene que marcar ese ritmo es el Consejo Superior de Deportes y el Ministerio de Sanidad. De alguna manera, según cómo van gestionando los aforos de otros eventos, me parece un poquitín absurdo que el fútbol, al ser al aire libre los campos, comparándolo con el cine donde podrían entrar espectadores con una limitación del 30%, que en los campos haya una restricción total... La lógica indicaría que abrieran una cantidad de gente que pudiera entrar al campo a ver a su equipo.

. Es que se habla de algunas comunidades en Fases de “desescalada” distintas a las de otras, con varios clubes implicados y en desventaja por tardar más en llegar a la Fase 3...

Lo que sí es que tiene que ser completo; sería adulterar la competición si pudieran hacerlo unos equipos sí y otros no. Yo creo que la postura de LaLiga, y en este caso la mía particular como presidente del Real Racing Club, es que se abran los campos de fútbol para poder ir incorporándose aficionados a disfrutar de su equipo, con el margen que marque el Ministerio de Sanidad, pero todos los equipos a la vez; que en todos los campos puedan ir la misma cantidad proporcional de abonados.

. Si se diera ese caso de que la gente pudiera entrar al estadio, ¿cómo lo gestionaría el Racing, lo tiene estudiado? Porque el número de abonados excede al del teóricamente 30% de aforo permitido...

Estudiado no está, porque estamos esperando a que se produzcan decisiones para luego tomar la nuestra. Te cansas, después de estos 3 meses, de hacer cábalas constantemente y que la realidad, o te las va cambiando o te las va tirando. Pero bueno, parece sencillo que en un momento dado, esos privilegios o preferencias que tienen que tener nuestros abonados oro o los de más antigüedad, podamos darles ese peso, que sean los que tengan preferencia para el acceso a El Sardinero. Para mí sería perfecto, un premio a esos aficionados. Que aunque haya que guardar la distancia de seguridad de dos metros, veo factible darles ese premio a nuestros aficionados.

. ¿Y estaría el Racing preparado para asumir las medidas que tengan que tomarse? Geles, controlar el acceso y las distancias entre asientos, que todos lleven mascarilla... ¿Habría que ampliar el personal?

Creo que más que personal, lo que se necesitaría es la responsabilidad de todos. A mí sí me parece que en un pequeño aforo, organizándolo, se podría hacer. Además, después de dos meses y medio toda la ciudadanía tiene muy claro la responsabilidad que depende de nosotros. No me parece dificultoso organizar la entrada respetando las medidas de seguridad en un aforo, pongamos del 15% en un estadio.

. Por último y cambiando de tema, al igual que nos comentó el director general Víctor Alonso la semana pasada, la postura del club respecto a la devolución de la parte proporcional de los partidos que no se disputen en El Sardinero es la de esperar a que acabe la Liga para ofrecer las fórmulas posibles de compensación, ¿no?

El mensaje es esperar a que se produzca el problema, que es a final de temporada. Ahí barajar las 5 ó 6 opciones; entiendo que una de ellas sea la devolución económica, pero otra puede ser la donación a la Fundación, el cambio por un descuento en el abono de la temporada que viene, que lógicamente dependerá de la categoría en la que estemos... Va a haber ese abanico de opciones para que nuestros abonados puedan escoger la que mejor les venga a ellos personalmente, o la que mejor piensen que le viene al club. Esas son las dos opciones que cada uno tendrá que decidir.