Víctor Alonso y los abonos del Racing: "¿Devolver ahora el dinero? No estamos obligados, esperaremos al final"

Víctor Alonso, director general del Racing, fue protagonista este viernes en "Deportes Cope Cantabria". En una amplia entrevista, analizó junto a Jaime del Olmo toda la actualidad del club, incluyendo la devolución de la parte proporcional del abono a los socios que no van a poder ver en el estadio los 6 partidos que restan para finalizar la Liga Smartbank, el futuro de "Chuti" Molina, el acceso de los medios de comunicación a El Sardinero para poder contar lo que sucede durante los partidos a puerta cerrada, el play-off de ascenso a Segunda B del Rayo Cantabria, y el futuro de los banquillos tanto del segundo equipo verdiblanco, como del Juvenil de División de Honor tras la salida de Pepe Aguilar.

Puedes escuchar la entrevista pinchando debajo de la fotografía .

. ¿Qué va a suceder con los medios de comunicación en el regreso a la competición? ¿Se les va a permitir acceder al estadio?

“LaLiga está trabajando en ello. La evolución de la pandemia y la crisis sanitaria en general creo que se está desarrollando de una manera positiva, mejor de lo que se podía esperar, y LaLiga lo tiene en cuenta. Está realizando un protocolo especial para los medios de comunicación, en el que se podrá suavizar las medidas respecto a las que se pretendía adoptar en un principio. Nos han pedido opinión y vamos todos en la misma línea; creo que van a poder desarrollar su trabajo en unas condiciones más que dignas”.

. ¿Hasta q punto un club puede flexibilizar las medidas, o estan supeditados a las exigencias de LaLiga?

“Es una competición organizada por un ente, que es la Liga, que al final es la que nos representa a todos, y son los que tienen las competencias para organizar este tipo de cuestiones. Ha salido de ellos el preguntarnos a los clubes las circunstancias especiales de los estadios para adoptar un protocolo que sea viable. Todo hay que tenerlo en cuenta, y a veces no es fácil con tanta diversidad, para hacer un protocolo viable y más o menos justo para todos”.

. De cara a la ambientación, ¿va el Racing a incorporar megafonía, sonido ambiente, o algo al respecto?

“En principio no. Todavía quedan 2 semanas para empezar la competición, y valoraremos lo que podríamos hacer. Lo que sí sé que LaLiga estaba estudiando desarrollar ciertas acciones, aún no nos han trasladado nada, pero creo que al final en esta situación excepcional no nos va a quedar otra que acostumbrarnos a esa frialdad que se va a vivir en el ambiente en estos últimos 11 partidos”.

. ¿Estudia el club devolver la parte proporcional de los 6 partidos que los abonados no van a poder disfrutar en el estadio?

Lo que queremos es no quedarnos en una sola opción, sino un abanico de posibilidades. Estamos en ese periodo de análisis y de decisión, también hay reuniones colectivas con LaLiga para darnos ideas, aunque esas decisiones van a ser individuales, no desde la patronal. Como el vencimiento del abono no se produce hasta la disputa del último partido, todavía tenemos tiempo. Tampoco podemos obviar que hay circunstancias que están cambiando; hasta hace pocos días pensábamos que era imposible que en los estadios fuera a haber público hasta enero de 2021, y ahora resulta que se deja una vía abierta desde el CSD de que a lo mejor en septiembre ya hay público. No nos podemos precipitar a la hora de tomar decisiones, porque nos pueden mediatizar de alguna manera, o podemos ofrecer soluciones nuevas con estas informaciones. A final de temporada ofreceremos esas posibilidades para que el abonado pueda elegir. Que no solo tenga la opción de coger el dinero o de cambiar el carnet por el del año siguiente, o lo que sea...

. Lo que sucede es que quizá, ante esta grave crisis económica, algunos abonados tengan que sacar el dinero de debajo de las piedras y lo necesiten ahora de forma urgente, no dentro de dos meses cuando acabe la liga... No se valora entonces en el club hacer nada hasta que acaben esos partidos, ¿no?

No, no. Esa es la decisión, te la anticipo, por todo lo que te he explicado. En primer lugar porque no tenemos la obligación de hacerlo; todavía no ha vencido el abono. Segundo, porque están sucediendo cosas que nos ofrecen soluciones aplicables a esta circunstancia; y tercero porque tenemos aún que definir todas esas opciones que queremos ofrecer. Es cierto que posiblemente haya gente que necesite precisar de ese dinero; seguro que si la situación ahora es mala, estamos hablando de un mes y medio o casi dos meses donde la temporada habrá finalizado. Siendo conscientes de esta situación, también tenemos que ser conscientes de que la situación es difícil para todos. Pero en mes, mes y medio, daremos las distintas opciones a las que podrá acogerse el abonado.

. Dejamos el plato fuerte para el final: 'Chuti' Molina. Esta semana los compañeros de Onda Regional de Murcia, y luego recogido por Grada 3, dijeron que 'Chuti' podría regresar al Murcia de la mano de Alfonso García, si éste se hace con el accionariado del club. ¿Sabes algo, qué va a pasar con él ahora, o cuando acabe la temporada?

No. 'Chuti' Molina tiene contrato en vigor, y por tanto nosotros contamos con él, sin ninguna duda. Respecto a las ofertas, o las situaciones que se están trasladando desde Murcia, la verdad que puede tener poca cabida toda vez que se está hablando de una persona que ni siquiera está en el club. Entonces, bueno... parece todo un poco complicado, difícil, y con poca credibilidad esas informaciones.

. ¿Y quién está trabajando en la confección de la plantilla de la campaña 20-21, ya sea en Segunda o Segunda B? ¿Sigue haciéndolo 'Chuti'?

Sí, por supuesto; todas las cuestiones deportivas las lidera él, está claro. Bien es cierto que con tantas incertidumbres que tenemos, como que el primer equipo esté en Segunda y el Rayo Cantabria en Segunda B, o el Racing en Segunda B... Son tantos escenarios que se van a resolver en un mes y medio, que tampoco se puede avanzar mucho. Evidentemente es su obligación, y la nuestra, estar pendiente de todas las circunstancias que se van dando en el mercado, y lo está haciendo. Pero las decisiones definitivas tendrán que esperar, por esas incertidumbres de las que hablamos, que en nuestro caso se multiplican por cuatro. Aunque sea él quien lo esté liderando, no es la ocupación principal, sobre todo en las decisiones definitivas, porque aún no tocan.