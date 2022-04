Alfredo Pérez (COPE): "Invertiremos en personal que evite fallar en los fichajes; somos muy exigentes ahora"

La rueda de prensa del entrenador del Racing Guillermo Fernández Romo, previa al partido del domingo 1 de mayo contra el Celta "B" en El Sardinero, tuvo un espectador de lujo: el presidente del club Alfredo Pérez. Ayudado aún con dos muletas tras un percance esquiando donde se fracturó el peroné, Alfredo escuchó atentamente las palabras del técnico, con el que se abrazó nada más acabar la comparecencia. Estuvieron charlando unos 5 minutos con una complicidad y cercanía fuera de toda duda, por lo que parece muy evidente que Romo seguirá al frente del equipo la próxima temporada. Se lo ha ganado a base de trabajo y unos resultados extraordinarios.

Al término de esa conversación, Jaime del Olmo aprovechó para hablar en directo con el presidente para "Herrera en Cope" de Cope Cantabria unos minutos. Puedes escuchar la entrevista pinchando debajo de la fotografía .

LA CELEBRACIÓN DEL DOMINGO :

. El domingo va a tener que llevar las muletas al balcón del Ayuntamiento...

Sí, eso me va a permitir estar más comedido en las celebraciones. Voy a ser como Guillermo (Fernández Romo) pero en presidente...

. ¿Se refiere a ser comedido por lo de Baleares?

Claro, claro, al de la celebración tras subir en Baleares; (con esta) son las dos experiencias que tengo...

. Es que entre el ascenso y el recibimiento en el ayuntamiento pasaron muchas horas...

Muchas horas, mucha alegría y mucha fiesta. Aquí vamos a vivir lo mismo, pero en casa, desde el principio y organizado.

. ¿Tiene preparado ya un mensaje que lanzar a la afición desde el balcón?

No, todavía no. No tengo ningún mensaje que no sea el que enviamos constantemente. Hay que salir al partido, ascender, porque aunque tengamos la sensación de que está hecho, empiezas a tener ese hormigueo... Parece mentira pero es así; esa es la grandeza del fútbol y la grandeza del Racing. Creo que el mensaje sería que seguimos, que estamos en el camino, y paso a paso; pero disfrutando de cada etapa y juntos. La foto del estadio, la foto de todos juntos en el ayuntamiento, son las que se recuerdan mentalmente. Dejaremos pequeña esa foto de hace tres años en el ayuntamiento...





ÉXITO DE TEMPORADA Y LA PRÓXIMA :

. Cómo cambian las cosas... Tras muchas idas y venidas en cuanto a proyectos, quién iba a decirle que al Racing le iba a sobrar un mes de competición ascendiendo contra clubes como Dépor, UD Logroñes que acababa de bajar de Segunda...

Bueno, cuando haces un proyecto, y en este caso no es de un año ni de dos..., cada año vas moldeando cosas para llevar al Racing al sitio donde debe estar. Este año no deja de ser otra etapa; comparada a otras de años anteriores, ha aportado muchas cosas y nos pone en un escenario muy diferente al del otro ascenso, para ese proyecto que es llevar al Racing a Primera División.

. ¿Pero se esperaba subir con tanta diferencia?

En plan de broma comentábamos el lunes al cuerpo técnico, que estuvimos reunidos seriamente, que nos habíamos pasado de frenada... Había que ganar, y había que hacerlo en el campo demostrando que teníamos un buen proyecto, que tiene que ser la base del que viene; pero sí..., igual con 4 semanas nos hemos adelantado un poquito.

. O sea, que ya están trabajando. ¿De qué hablaron en esa reunión?

Es que, como en todos los proyectos, ya hay que estar trabajando en el del año que viene. Hay una parte del club que está trabajando en la celebración, otra en el día a día, y otra que llevamos bastante tiempo trabajando en el año que viene. Y el cuerpo técnico es parte importante de ese trabajo.

. Entonces sigue Romo... ¿Lo hará acompañado de un director deportivo?

Yo lo que tengo claro y he explicado varias veces es que tenemos que reforzar todo el área deportiva del club, y no sé si tiene que ser un director deportivo, un secretario técnico... Hay muchas posibilidades todavía y en eso estamos trabajando. Porque para mí no es tanto su posición, como las personas. Hemos hecho un equipo humano muy bueno tanto en el primer equipo como en el Rayo, tanto en La Albericia como en El Sardinero, como para asegurarnos que la persona que entre en ese engranaje tenga unos valores que para nosotros son imprescindibles.

. ¿Ha hecho ya el casting? ¿Tiene ya el nombre de esa figura que pronto podría anunciar oficialmente?

No. Empezamos la semana que viene. Así lo he comentado; primero ascendemos y después empezamos a hacer ese casting, o entrevistas con gente profesional del fútbol de toda España o de fuera que se quiera sumar a este proyecto. Pero tiene que cumplir esos requisitos; somos muy exigentes ahora con esto.

. ¿Los 5 millones más objetivos de Pablo Torre podrían significar que de cara al proyecto de la temporada que viene en Segunda, ese dinero se utilizará para mejorar la plantilla y no pasar tantos apuros como la última vez, con la espada de Damocles de Hacienda y Seguridad Social?

Creo que lo que tenemos que hacer es invertir en personal que nos permita no fallar en la selección de los jugadores. Tenemos muchísimos clubes a nuestro alrededor, e incluso este año en esta categoría, que con muchos más millones que nosotros no acertaron con los jugadores. Ese límite salarial en la plantilla no es la espada de Damocles, sino no acertar en esas personas que nos tienen que ayudar a acertar en las posibles incorporaciones. Lógicamente vamos a tener más amplitud en el límite salarial; desde mi punto de vista no creo que lo vayamos a gastar. Esta vez vamos a tener un límite que no vamos a tener que llegar, porque creo y confío en el equipo que va a seleccionar a las personas. Insisto, el éxito tiene que ser que, como este año, acertemos más que fallemos en la elección de nuestros jugadores. 100% no va a ser nunca, pero como en todos los ámbitos de la vida acertar más que fallar será lo más importante.

VENTA DE LAS ACCIONES :

. Desde que llegó PITMA al Racing ha sido una montaña rusa de sensaciones; ascensos, descenso, fracaso tras no pelear por el ascenso la temporada pasada... ¿La apuesta del grupo sigue firme? ¿Si llega una buena oferta venden las acciones o no?

En principio, ni ha llegado ninguna oferta.... (le corta Jaime)

. ¿Seguro? No me mienta, presidente... (risas)

No, no, no... Que llame gente y quiera incorporarse al club sí; pero eso no son ofertas, son gente que se piensa que un Real Racing Club es un club más, y esto es un club histórico. Esto es otra cosa. Entonces, no hay nada y no creo que lo haya. Por eso ya estamos trabajando en la próxima temporada, hablando e incorporando gente para varias áreas del club, no solamente en la deportiva. Hay otras que 'LaLiga' exige que tienen que ocupar profesionales. Tenemos que buscar, si no me habría ahorrado muchas entrevistas... (risas)

. ¿Tras 5 años al frente del Racing, la pila suya y la de Pedro Ortiz sigue a tope de energía? ¿Son alcalinas de las buenas?

Sí, es alcalina de la buena, pero es que creo que ya viene de serie... para el Racing y el resto de proyectos. Pero sí es cierto que sabemos cada vez mejor cómo utilizar esa energía de la pila. Al final todo es conocimiento; veníamos sin tener ningún conocimiento del mundo del fútbol y este, como otros, tiene sus características. Lo aprendes a golpes, y poco a poco ahora ya lo sabemos.