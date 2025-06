Una nutricionista explota por el desayuno que le ponen en un hospital de Cantabria: "La sanidad pública"

Un simple desayuno hospitalario ha desatado un debate viral sobre la alimentación en la sanidad pública. La protagonista es Andrea, una nutricionista que ha publicado en su cuenta de TikTok un vídeo que ha generado miles de reacciones. En él muestra lo que le han servido en un hospital de Cantabria: un vaso de leche con cacao en polvo, un trozo de pan, margarina y mermelada. La escena, aparentemente inofensiva, ha encendido las redes sociales.

La reflexión de Andrea, con tono crítico pero profesional, resume el malestar de muchos especialistas en salud alimentaria: "Por esto necesitamos más dietistas-nutricionistas en sanidad pública". Su queja no va dirigida únicamente a lo que se pone en la bandeja, sino a la falta de planificación y supervisión nutricional en los centros hospitalarios. Y no está sola: su vídeo ha acumulado más de medio millar de comentarios y se ha convertido en uno de los temas más comentados del día en TikTok España.

Críticas, burlas y una conversación necesaria

Las reacciones a la publicación no se han hecho esperar, y como suele ocurrir en redes, han oscilado entre el apoyo y la burla. Algunos comentarios ironizan sobre las expectativas de Andrea: “Quieren que en el hospital le den tostadas con aguacate, salmón ahumado y semillas de chía”, escribe un usuario. Otros se quejan del eterno debate ColaCao vs Nesquik: “Ya ves, como van a poner Nesquik en vez de ColaCao”.

Alamy Stock Photo Cereales de desayuno Kellogs y Nesquik en los supermercados españoles de Tenerife.

Pero también hay voces que aportan contexto. Una usuaria que dice ser médica explica que muchas veces "los menús de los hospitales salen a concurso y los gana quien ofrece lo más barato", dejando fuera a nutricionistas y endocrinos de cualquier decisión real sobre el contenido nutricional. En esa línea, el propio Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas lleva años reclamando una mayor presencia de estos profesionales en el sistema sanitario. Según datos del propio organismo, España tiene una de las tasas más bajas de dietistas en atención pública de toda Europa.

¿Qué deben comer los pacientes?

La polémica no gira solo en torno al tipo de alimento, sino al concepto de comida “reconfortante” frente a comida “saludable”. Hay quienes consideran que en momentos de debilidad física o anímica, como una hospitalización, los pacientes necesitan comer algo que les resulte familiar y apetecible, aunque no sea ideal desde el punto de vista nutricional. “Si estoy ingresada, no quiero acelgas y espinacas, quiero comida que no me quite las ganas de vivir”, dice una usuaria con tono irónico.

Sin embargo, Andrea insiste en que ese tipo de lógica perpetúa una mala alimentación en un lugar que debería ser ejemplo de salud. Reclama un cambio estructural, más allá de un desayuno concreto, y pide lo que considera imprescindible: incorporar profesionales de la nutrición en la toma de decisiones clínicas y organizativas. En su perfil, lanza una pregunta provocadora: “¿Cómo vamos a educar en salud si ni siquiera en el hospital se ofrece un ejemplo?”

Alamy Stock Photo Enfermeras en un hospital de España

La discusión ha superado el ámbito sanitario y se ha convertido en un tema social. ¿Debe priorizarse el confort emocional del paciente o su salud nutricional? ¿Es viable mejorar la calidad de los menús hospitalarios sin disparar costes? Y, sobre todo, ¿por qué no hay dietistas-nutricionistas en cada hospital del sistema público?

Lo que es evidente es que este desayuno ha servido para algo más que llenar el estómago. Ha encendido una conversación imprescindible sobre el estado de la alimentación en la sanidad pública.