Va de Cantabria a Madrid en BlaBlaCar y le da cinco estrellas al conductor por lo que no hace en el viaje: "Servicio premium"

En un mundo en el que la conversación durante los trayectos en coche compartido se ha convertido en una de las variables más impredecibles de la experiencia, hay quienes prefieren no hablar ni una sola palabra. Este parece ser el caso de un joven que, tras viajar en BlaBlaCar de Cantabria a Madrid, decidió puntuar a su conductor con cinco estrellas, pero no por lo que hizo, sino por lo que no hizo durante el trayecto: no hablar.

El viaje en cuestión, que se ha hecho viral en TikTok, fue narrado por el usuario que subió el vídeo, quien explica en la publicación que, a lo largo de las más de 4 horas de trayecto, su conductor se limitó a conducir sin intentar entablar una conversación. Una hazaña que, a su parecer, merecía la calificación más alta en la plataforma de transporte compartido.

"Este tío no tiene ni idea de que le voy a puntuar con cinco estrellas solo por no hablar conmigo", así lo confesaba el joven en el vídeo, que ya cuenta con miles de visualizaciones, mientras se reía ante la idea de que el conductor, ajeno a todo, estuviera haciendo un servicio de lo más profesional según su criterio. En el vídeo, el protagonista apunta que no tenía intención de hablar con el conductor en ningún momento, y que la ausencia de charla fue una bendición para su bienestar personal.

En la descripción del vídeo, el usuario no dudó en calificar la experiencia como “servicio premium” y dejó claro que, para él, el trayecto se convirtió en un momento de paz gracias a la ausencia de una conversación obligatoria. "Yo lo considero servicio Premium", escribió con humor.

La sorpresa no terminó ahí, ya que el propio conductor, que sin saberlo había sido protagonista de este peculiar relato, reaccionó a la publicación en TikTok. En un comentario bajo el vídeo, el conductor respondió: "TikTok me ha traído hasta aquí… el conductor soy yo!! Qué casualidad. Gracias por tus cinco estrellas." El joven no tardó en contestar con un mensaje igualmente simpático: “Hahahahahah, estoy flipando, 0 hate, solo quería hacer contenido, gracias de nuevo por el viaje."

A lo largo del trayecto, el protagonista del vídeo se mostró encantado con la actitud de su conductor, quien, lejos de intentar llenar el silencio con cotilleos o preguntas incómodas, simplemente condujo sin presionar a su pasajero. Esta actitud de "no hablar" se considera casi un lujo en un mundo en el que las conversaciones forzadas son a menudo la norma.

Algunos usuarios de TikTok no dudaron en apoyar la postura del joven, afirmando que un conductor que se limite a conducir y sea respetuoso con los silencios no solo es eficiente, sino que también garantiza una experiencia más relajada. Un usuario comentó: "El mejor conductor, el que menos habla, buenos días, que tenga buen día, muchas gracias, esa es mi conversación favorita."

Este caso ha reabierto un debate que ya lleva tiempo dando vueltas en las redes sociales: ¿es necesario mantener una conversación durante un viaje en coche compartido? En una plataforma como BlaBlaCar, donde la interacción social entre conductores y pasajeros suele ser parte del trato, hay quienes disfrutan de charlar durante el trayecto, mientras que otros prefieren disfrutar del silencio y la tranquilidad.

Algunos usuarios coinciden en que, en muchos casos, menos es más. "Soy Uber, nos instruyen a romper el hielo por si alguien quiere hablar, pero tengo mejor valoración desde que no lo hago, solo saludo, agradezco, despido y si me hablan, respondo", comentó otro de los usuarios.

Por otro lado, hay quienes consideran que la ausencia de conversación puede hacer sentir al otro incómodo. "Bfff, yo soy la típica que da conversación hasta de cualquier tontería porque siento que está siendo incómodo para el otro", se lamentaba otro tiktoker, reconociendo que, a veces, el silencio puede ser incómodo para ciertos pasajeros.