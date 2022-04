La Orotava espera un Jueves Santo espléndido en sus calles

Este año, la procesión no podrá entrar en la plaza del Ayuntamiento por las obras que en ellas se están acometiendo, pero se desviará un poco de su itinerario para revivir una estampa que hace décadas que no se repite, un secreto a voces que corre por la Villa pero que no se ha desvelado oficialmente. Sí se podrán escuchar las tradicionales malagueñas en diversos puntos del recorrido, unos cantos desgarradores desde ventanas y balcones que erizan la piel a los espectadores.