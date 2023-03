Isidro Felipe presenta en Los Realejos 'La otra Semana Santa'

El alcalde de Los Realejos, Adolfo González, y la concejala de Patrimonio Histórico, Isabel Socorro, presentaron junto al fotógrafo local Isidro Felipe Acosta su muestra La otra Semana Santa, un recorrido fotográfico a través de su presencia en estas celebraciones religiosas en 33 ciudades españolas con 56 instantáneas. Se podrá visitar hasta el próximo 10 de abril, en horario de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas en la Casa Municipal de la Cultura de Los Realejos

“Somos conocedores de la auténtica pasión que Isidro Felipe le pone al mundo de la fotografía en general, especialmente a todo aquello que concierne a elementos etnográficos y de herencia cultural, como obviamente lo es la conmemoración de la Semana Santa en tantos lugares del mundo, donde muchos rincones de España, como nuestro propio municipio, tienen singulares momentos merecedores de ser conocidos dentro y fuera de sus límites geográficos, y en eso la fotografía ayuda y mucho, prueba de ello la historia que se descubre a través de cada una de estas casi 60 imágenes que componen la exposición”, resalta Adolfo González.

Para la concejala de Patrimonio Histórico, “esta exposición supone una oportunidad para, dentro de los actos de nuestra Semana Santa realejera y del recogimiento propio de estas fechas, encontrar diferentes ventanas que nos llevan a descubrir distintas interpretaciones de esta celebración religiosa de otras ciudades españolas, algo que, sin la inquietud y paciencia de Isidro Felipe Acosta, un realejero que durante una década ha pateado el país en esos días, no hubiéramos podido contemplar”.

Realizada tras diez años recorriendo Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Canarias, el autor pretende acercarnos a todo lo que rodea a esta antiquísima celebración católica, “un acontecimiento social que para cualquier fotógrafo amante de las tradiciones, supone un reto inmenso”, según el propio autor, que recalca que “poder adentrarse y compartir el sentir y el hacer de las personas que las celebran ha sido lo mejor de esta experiencia única”.

Isidro Felipe Acostas señala que “la Semana Santa, la otra, la que se celebra en esos pueblos perdidos de nuestra geografía, en la que parece que no ha pasado el tiempo, era el objetivo marcado, aunque con el paso de los años me volqué en retratar las de ciudades Patrimonio de la Humanidad, cuyos desfiles procesionales transcurrían por sus cascos históricos; la intención era poder inmortalizar sobre todo lo vivido en las calles pero también lo que se cocía dentro de los templos antes y después de las procesiones”.

Aparte de los tradicionales desfiles, el autor destaca otras figuras que marcan diferencia como las cuadrillas de judíos de Baena, “unos personajes que sorprenden con la belleza y plasticidad de sus chaquetas de paño rojo bordadas, el brillo de sus cascos con unos coloristas plumeros de los que cuelga la cola que los divide en turbas, la colinegra y la coliblanca”. Es tanta su originalidad, recalca Isidro Felipe, “que si no fuera por los pasos, uno llegaría a olvidar que está presenciando algunos de los momentos más dramáticos de la Semana Santa”.

“Asimismo, llama poderosamente la atención, las Corporaciones Bíblicas de la también ciudad cordobesa de Puente Genil, donde desde mediados del siglo XVII procesionan más de 400 figuras representando a personajes bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento ataviados con vistosos ropajes y cubriendo sus caras con unos rostrillos de cartón piedra”.

Otros dos elementos diferenciadores los encontramos en dos ancestrales celebraciones de la Semana Santa, los “armados” de Sigüenza, quienes desfilan con coraza de acero, yelmo y picas, imitando a una especie de soldadesca de los tercios de Flandes, y los “Felipecuartos”, de la ciudad soriana de Áqreda, hermanos pertenecientes a la Cofradía de la Vera Cruz, quienes, ataviados con una vestimenta a la moda imperante en la España de ese rey, portan estandartes con retratos de los 12 apóstoles y van acompañados por los “alumbrantes” niños ataviados con trajes inspirados en los hermanos.

Isidro Felipe Acosta destaca que la Pasión de Zamora es la que mayor impacto le causó de las 33 ciudades recorridas, y de hecho es la única que visitó en dos ocasiones, tomando en la primera de ellas más de 11.000 imágenes. “Poder fotografiar el juramento del silencio ante el Cristo de las Injurias desde el tejado de la Catedral, o escuchar el canto del ¡0h, Jerusalem! en la plaza de Santa Lucía fueron momentos difíciles de olvidar”, apunta.

El autor de la exposición lleva 33 años como gestor de Relaciones Informativas del Ayuntamiento de Los Realejos, siendo anteriormente corresponsal de la Gaceta de Canarias y colaborador de los periódicos El Día y Diario de Avisos. Además es autor de los libros fotográficos Fiestas tradicionales en el Norte de Tenerife y Los Realejos y sus fiestas tra­dicionales.