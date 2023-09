Vuelven las papas británicas a Canarias: ¿bajarán los precios?

La escasez de papas que ha vivido Canarias en el último mes llegará a su fin. El Ministerio de Agricultura ha autorizado de nuevo la importación del tubérculo desde Reino Unido, tras el bloque por dos brotes de escarabajo Colorado detectados en Inglaterra. Se hará, eso sí, con aplicación de controles sanitarios especiales.

Además, la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias va a pedir a los importadores que eviten traer papa desde Inglaterra para evitar riesgos y que opten por Escocia y, sobre todo, Irlanda del Norte, al estar separada por mar. Es un ruego que hará este lunes en una reunión el consejero, Narvay Quintero, con los importadores canarios.

Con todo, el regreso de la papa británica hace creer que los elevados precios que se han visto en las últimas semanas tenderán a remitir. Esa es también la previsión que hace el Gobierno regional.

En Herrera en COPE Canarias, Quintero ha recordado que el kilo debería estar a 1,25 o 1,80-2,00 euros como máximo, dependiendo de la variedad. De lo que está seguro es de que no puede seguir “a 4 o 5 euros el kilo, porque eso es un abuso”. Pero también hace una advertencia, igual que no se pueden seguir permitiendo precios desorbitados, “tampoco es justo para el productor” que se vuelvan a ver cifras de 0,60-0,80 céntimos: “Así no tiene ningún beneficio el productor y abandonaría el campo”.

Audio

COAG denuncia el diferencial que ganan los intermediarios

El coordinador insular de COAG Tenerife, Miguel López, se extraña de que los precios bajen de forma inminente. Precisa que hay un amplio margen entre los 2 y los 0,80 euros: “No es nada nuevo bajo el sol. Seguimos señalando el abuso que se da en la intermediación”.

Para López, lo ideal sería seguir recibiendo la semilla desde Reino Unido para plantarse posteriormente y exportarse, “aunque desde hace varios años ya no es así”.