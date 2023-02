El vicepresidente de Canarias, en contra del decreto del teletrabajo que ultima su Gobierno

El vicepresidente de Canarias, Román Rodríguez (NC) discrepa con el decreto para la regularización del teletrabajo para los empleados públicos que su propio Gobierno está negociando con los sindicatos y que se encuentra a la espera de un informe jurídico. Los trabajadores de la Administración tendrán la opción de teletrabajar hasta tres días a la semana desde sus casas.

En una entrevista concedida este viernes a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, el también consejero de Hacienda, poniendo como referencia a la Agencia Tributaria Canaria, ha querido dejar claro que el trabajo presencial "es más eficiente, más próximo y consigue más resultados". Por eso, "aunque puede haber algún sector donde la eficacia sea igual", cree que "el trabajo presencial es muy importante para conseguir los resultados que le son propios a la Administración pública".

Sin embargo, ha reconocido que "los trabajadores públicos tienen sus derechos e intereses, y pelean por ello", por lo que "estas cuestiones se tienen que negociar", que es algo que está haciendo el Ejecutivo autonómico.

El decreto que se ultima es similar al que está vigente en otras comunidades autónomas o en la Administración General del Estado. El portavoz del Gobierno y consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez (PSOE), ya precisaba el jueves que el teletrabajo "no es un derecho subjetivo de elegir si va o no a trabajar a la Consejería", animando además a los ciudadanos a "denunciar si no les cogen el teléfono", tras las críticas de las patronales.

En COPE, Román Rodríguez ponía el ejemplo del Servicio Canario de la Salud y consideraba que cuestiones como las consultas telefónicas, arraigadas desde el inicio de la pandemia del covid, "tienen que ser excepcionales".

Cuestionado también por este asunto en los micrófonos de La Mañana en Canarias, el viceconsejero de Derechos Sociales e Inmigración, Javier Bermúdez, ha recalcado que es partidario de "medir la productividad" en el teletrabajo, y que Función Pública "lo regulará con todas las garantías". Ha añadido que el problema de la lentitud en los trámites administrativos no tiene que ver con el teletrabajo, sino "con la falta de personal y de recursos".