Creatividad y detalle: los belenes Artísticos que deslumbran en el Concurso de Belenes 2025

En la categoría Artísticos del Concurso de Belenes, ocho participantes presentan propuestas que destacan por su personalidad y cuidado estético. Cada belén ofrece una visión propia del nacimiento, jugando con composiciones, materiales y enfoques que van desde lo tradicional hasta lo más creativo. La combinación de técnicas, iluminación y escenografía convierte cada montaje en una pequeña obra de arte. Este conjunto de belenes demuestra cómo la imaginación y la pericia pueden renovar una tradición sin perder su esencia.

Asociación vecinal cañero nuevo

En la Plaza de Cañero, nº 30, se encuentra un belén que ocupa 18 metros cuadrados y en el que trabajan unas 12 personas. La escena abarca todos los momentos bíblicos, incluyendo la carpintería de Nazaret. Con figuras de 16 centímetros en su mayoría y algunas de 4 centímetros, el belén destaca por su uso de la perspectiva. Una curiosidad es que se han escondido gatos en varias escenas, invitando a los más pequeños a contarlos.

Ubicación: Plaza de Cañero, nº 30

Visitas: de lunes a viernes de 18:00 a 20:00 horas. Festivos de 12:00 a 14:00 horas

manuel serrano polonio

Ubicación: calle Mérida, 49 Santa Cruz

Visitas: de lunes a viernes de 17:00 a 23:00 horas. Sábados y domingos de 10:00 a 14: 00 horas y de 17:00 a 22:00 horas

antonio josé ruiz alcalá

Ubicación: calle Párroco Agustín Molina, 20

Visitas: de lunes a sábados de 19:00 a 21:00 horas. Festivos de 10:00 a 1·:00 y de 19:00 a 21:00 horas.

parroquia de la inmaculada concepción de san alberto magno

Ubicación: calle San Diego de Alcalá,10

Visitas: de 8:30 a 13:30 y de las 18:00 a 20:30 horas.

asociación vecinal nuestra señora de belén

Este belén artístico, de estilo hebreo y 20 metros cuadrados, concursa con una propuesta que une tradición y simbolismo. Su inspiración parte del escudo de Córdoba, representado mediante una gran palmera y una noria de madera construida por la propia asociación. La escena se organiza en cinco planos con figuras de distintos tamaños, culminando en una Jerusalén amurallada que ocupa el fondo. En primer término destacan el urbanismo, un entorno vegetal y una catarata de 200 litros.

El plano central recrea un mercado lleno de oficios y escenas costumbristas. El primer plano reúne figuras de José Luis Mayo y el Misterio, obra nueva realizada por Juan Carlos Arango. Todo el conjunto, construido pieza a pieza por los miembros de la asociación, incorpora efectos de luz —con ciclos de amanecer, día, atardecer y noche— y una arquitectura que mezcla roca, elementos mudéjares y vegetación autóctona, logrando una escenografía vibrante y cuidada.

Ubicación: c/ Gibraltar, 3

Visitas: De lunes a viernes de 19:00 a 21:00 horas. Sabados y domingo de 11:00 a 13:00 horas.

Francisco javier salcedo espinosa

El Hospital Cruz Roja de Córdoba presenta este año un belén renovado y sorprendente, creado nuevamente por el enfermero Javier Salcedo. Con un tamaño de ocho metros cuadrados, la propuesta incorpora varias escenas independientes dedicadas a distintos oficios tradicionales, como la planchadora, la pescadería, la cacharrería o la taberna, cada una con su propio encanto y minuciosidad.

Una de las escenas de este belén

La composición otorga especial protagonismo al cortejo de los Reyes Magos y a la figura del demonio, que adquieren una presencia destacada en el recorrido visual. Todo ello queda enmarcado en una maquetación principal inspirada en una casa antigua, que aporta coherencia, calidez y un aire costumbrista. Una obra cuidada al detalle que vuelve a sorprender por su técnica y su sensibilidad.

Ubicación: calle San Vicente de Paul, s/n

Visitas: de lunes a domingos de 9:00 a 14:00 horas y de 16: 00 a 21:00 horas

HERMANDAD DE LA SANGRE

En el Colegio de La Milagrosa se encuentra el impresionante belén de Rafael Herrero, un pequeño universo lleno de vida donde cada detalle invita a detenerse. En primer plano destacan figuras hebreas de 35 centímetros que aportan una presencia más realista a las escenas esenciales de la Navidad: la Natividad, la Adoración de los Pastores, la Anunciación y, al fondo, la Cabalgata de los Magos avanzando en la lejanía con delicadas figuras de 3,5 centímetros.

Belén de la Hermandad de la Sangre 2025

A su alrededor late la vida cotidiana de la época de Jesús: el comercio, el pastoreo, la recogida de agua y otros oficios que reflejan la diversidad social del momento. Animales, utensilios y edificaciones históricas completan un conjunto de 16 metros cuadrados pensado para que el espectador se sumerja en cada rincón. Todo lo recaudado irá destinado a financiar la Obra Social de la Hermandad "Música para Ángeles".

Ubicación: calle Gondomar, 4

Visitas: Lunes a domingos de 12:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:00 horas.

HERMANDAD DE LOS DOLORES

Este belén se articula en dos escenarios que dialogan entre sí y conducen al visitante por el corazón del misterio. Por un lado, la Anunciación a la Virgen María; por otro, el Nacimiento de Jesús en el portal y todo su entorno, componiendo un conjunto que ocupa 4,45 metros cuadrados. Las figuras, de 22 centímetros y dispuestas de forma decreciente para crear profundidad y perspectiva, se integran con naturalidad en la escena.

Belén de la Hermandad de los Dolores 2025

Más allá de ellas, cada detalle del paisaje cobra un valor especial: edificaciones almenadas, claustros, el cielo, una noria y hasta las 364 tejas han sido elaboradas artesanalmente. Todo el trabajo, salvo las figuras, es fruto del esfuerzo y la creatividad de miembros de la Hermandad, reflejando dedicación, fe y esmero colectivo.

Ubicación: Plaza de Capuchinos

Visitas: de lunes a domingos de 17:30 a 20:30 horas