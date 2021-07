Tomás Gimeno: ¿por qué no se ha encontrado su cuerpo?

Tras un mes de trabajos, el buque oceanográfico 'Ángeles Alvariño' zarpó el pasado miércoles desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife rumbo a Cádiz, después de que el juzgado que instruye el supuesto doble asesinato de Tomás Gimeno a sus hijas Anna y Olivia haya dado por imposible obtener más hallazgos en el fondo del mar.

El barco cartografió un área de 250 kilómetros cuadrados de superficie entre aproximadamente 100 y 2.000 metros de profundidad y se filmaron 392 horas en las inmersiones del robot Liropus 2000. En estas labores de rastreo no se ha encontrado ningún resto óseo del padre de las menores.

El buzo y exjefe del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, Juan Ortega Machín, ha explicado en COPE que la paralización del operativo ha venido motivada por las circunstancias.

“Ya estaban en situación precaria por las horas de trabajo de la maquinaria, por eso, la jueza habrá visto que no había posibilidades de seguir. Se ha hecho bastante más de lo que se podía hacer, las expectativas se han superado claramente. Desde el punto de vista técnico, se han conseguido cosas con las que no se contaba, ya que el terreno volcánico no ayuda nada. Han trabajado bien y han preservado el material, aunque ha habido riesgo serio de perderlo”, ha asegurado.

En esta misma línea, Ortega Machín ha subrayado que era muy complicado que se pudiera localizar el cuerpo de Gimeno. “Fue una suerte encontrar a Olivia porque la bolsa estaba lastrada con el ancla, pero él no se metió en una bolsa. Este hombre se tiró con el cinturón de plomos al mar y quedó expuesto a todo; a la degradación natural que se produce por la muerte y a la acción de la fauna cercana, que va a eliminar todos los restos, con lo cual es más difícil hallar algo. Si encima cayó en zona de fango, con sedimentación, todo esto hace que quede oculto. Sin duda, ya estaríamos hablando de un esqueleto”, ha concluido.