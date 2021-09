Así es el delta que está formando la lava en la costa de La Palma

El terreno que la lava del volcán de Cumbre Vieja en La Palma está ganando al mar desde primera hora de este miércoles es ya, automáticamente, dominio público marítimo terrestre, es decir, propiedad del Estado, mientras que las propiedades sepultadas en tierra firme por la colada magmática seguirán siendo privadas.

No obstante, este aumento del territorio nacional obliga al Estado a proteger su nuevo bien, ya que forma parte del patrimonio geológico y por tanto está sujeto a la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, de modo que este podrá o no expropiar tales propiedades.

Vista del delta de lava grabado por nuestros compañeros en el campo / Video of the lava delta registered by our colleagues in the field #lapalma#erupcionlapalma#lapalmaeruptionpic.twitter.com/cXPmVRqLYA