“La tercera convocatoria en la ULL es un privilegio que solo favorece a los peores alumnos”

Intersindical Canaria, Asamblea de Profesorado, UGT-FSP Servicio Público y Comisiones Obreras han pedido en un comunicado que el equipo de gobierno de la ULL tramite la supresión de la Tercera Convocatoria de exámenes por causa de fuerza mayor.

En el comunicado que recoge la web Periodismo.ull.es aluden que "con la crisis de la COVID-19 y el decreto del estado de emergencia se han modificado de manera transitoria e intensiva aspectos de las memorias y verificas de grado y másteres aprobados por la Aneca, reconvirtiendo la docencia presencial en virtual». Así, consideran que «las convocatorias se traducen en una intensificación evaluativa que no procede ni beneficia a las partes".

Según los sindicatos, "el elevado número de convocatorias supone un coste adicional a la tan mermada administración universitaria y un exceso de trabajo administrativo y docente, que no repercute en la mejora del rendimiento académico ni en la calidad de la enseñanza".

Además, subrayan que "complica y recarga el calendario académico, impide mejorar la formación, la investigación y la transferencia".

SOLO FAVORECE A LOS PEORES

Los sindicatos aluden a que “los distintos cambios normativos en las instituciones de educación superior a lo largo de estos años, junto con los recortes, han sometido al Personal Docente e Investigador a exigencias y presiones laborales y burocráticas cada vez mayores” y que en la ULL se «agrava con la anomalía de cuatro convocatorias (incluyendo marzo), más los respectivos llamamientos, que no sólo rompe la unidad del distrito universitario canario estableciendo agravios comparativos respecto al alumnado de lPGC, sino que nos distingue negativamente a nivel nacional».

Finalmente, destacan que estas convocatorias extras «favorecen a una minoría con peores resultados académicos, convirtiendo un privilegio en un derecho».

REACCIONES DEL ALUMNADO

Tras la publicación de este comunicado conjunto, las reacciones del alumnado no se han hecho esperar. Algunos aluden a que esta es una pretensión tanto del PAS como del profesorado. Sin embargo, otros aseguran que con este comunicado lo que demuestran algo que siempre había estado en el "ambiente" pero que hasta ahora no se había verbalizado, y es el hecho de que hay "funcionarios que no quieren trabajar, todo son pegas hacia el alumnado, y es falso que haya habido privilegios hacia nosotros"

El comunicado ha corrido entre distintos grupos de wassap de los alumnos, y algunos critican el oportunismo de los sindicatos, que sin datos en la mano “dicen que suponen un coste pero sin aportar nada concreto”. Otra alumna contactada por COPE indica que “sí según ellos es un privilegio que digan cuantos alumnos se presentan y cuantos aprueban en septiembre, por que son muy pocos”.