Tenerife sigue esperando por la momia guanche de Madrid

Canarias sigue intentando recuperar la momia guanche que desde la década de 1970 se expone en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid. Ya van siete peticiones oficiales desde 1976 que han sido rechazadas, mientras se está a la espera de una contesta a la última, realizada en 2021 por parte del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife.

Mientras tanto, el Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA) ha optado por exponer una réplica de la momia para que la ciudadanía de la isla y del resto del archipiélago pueda conocerla.

El director del Museo Arqueológico de Tenerife y del Instituto Canario de Biantropología, Conrado Rodríguez, asegura que seguirán intentando recuperar la pieza que se encuentra en Madrid. A su juicio, desestimar su traslado por razones de conservación "no tiene base científica". "Nosotros hemos traído momias desde Argentina, con un periplo siete veces mayor, y de Madrid, y hemos prestado momias a Granada, así que es una excusa. Puedo llegar a entender que los museos nacionales no quieran desprenderse de elementos tan emblemáticos, pero pueden dar otras razones, no unas técnicas que no se ajustan a la realidad", señala.

"Con las tres momias que nos dio hace años la Universidad Complutense no tuvimos ningún problema, con Argentina fue igual, así que depende de la institución", lamenta.

En una entrevista en La Mañana en Canarias, Rodríguez recuerda que se trata de una momia guanche de enorme importancia por tres cuestiones: "Su estado de conservación es una maravilla, desde los órganos internos al exterior; por otro lado, tiene un valor arqueológico muy importante porque refleja cómo era el método de momificación guanche; y también por su valor social, ya que la gente [de las islas] está deseando verla".

En la actualidad, hay constancia de que se conservan 14 momias guanches "seguras" y, con probabilidad "tres más", pero Conrado Rodríguez está convencido de que hay "muchas más", también escondidas en diversos parajes de Canarias.

Una copia fidedigna

El nuevo módulo donde se expone esta pieza en el MUNA se encuentra junto al espacio del Mundo funerario guanche y cuenta con una presentación museográfica diferente donde se señala que se trata de una réplica para que los visitantes no la confundan con las momias originales.

La pieza del Museo Arqueológico Nacional procede del Barranco de Erques, en Arico, y se cree que pertenecía a la gran cueva sepulcral en la que se hallaron centenares de ellas en el último tercio del siglo XVIII.

Dada la importancia de esta momia y la imposibilidad de su traslado a Tenerife, esta réplica es totalmente fiel a la pieza original con el objetivo de que los visitantes del museo tinerfeño puedan apreciarla en esta exposición temporal. Junto a ella se exponen diferentes vídeos sobre el mundo aborigen, así como un panel que hace un recorrido por los distintos países que albergan muestras de momias guanches, como pueden ser Alemania, Reino Unido o Canadá.