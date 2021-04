Tenerife entra en la cuarta ola de la pandemia con más jóvenes hospitalizados por coronavirus

El secretario del Sindicato Médico en Tenerife, Levy Cabrera, ha confirmado en COPE que el perfil de los pacientes ingresados por coronavirus ha cambiado en esta cuarta ola de la pandemia, con un mayor número de jóvenes hospitalizados.

"Es verdad que la edad media ha descendido de manera notable, ya que ahora tenemos a mucha gente deentre 40 y 50 años, con lo cual el esfuerzo asistencial es más grande porque la estancia media de estas personas en las UCI se suele prolongar durante varias semanas. Hablamos de infectados con patologías como obesidad, problemas cardíacos o pulmonares. Estas enfermedades se agravan por la neumonía asociada al coronavirus, por eso, ha aumentado la presión en las unidades de críticos", ha explicado.

Cuatro municipios de Tenerife están en riesgo muy alto de transmisión por covid Superan con creces la media de la isla en la incidencia acumulada a siete días Los Realejos 13 abr 2021 - 11:13

Con este escenario, el representante del Sindicato Médico ve difícil que la isla pueda bajar al nivel 2 de alerta esta semana. "A finales de abril o principios de mayo es posible que la situación cambie, pero en este momento no es probable que el Gobierno de Canarias relaje las restricciones por el estado de los hospitales", ha aseverado.

Levy Cabrera también ha querido destacar que el proceso de vacunación se está viendo reflejado en el menor número de contagios e ingresos de personas de avanzada edad y profesionales sanitarios.

"La inmunización no evita la enfermedad, pero los síntomas no son tan virulentos y, a diferencia de lo que ocurría hace meses, los positivos no requieren hospitalización. Además, las medidas de prevención están dando muy buen resultados, ya que, por ejemplo, el uso continuado de la mascarilla ha reducido drásticamente las infecciones respiratorias habituales en adultos, pero también entre los menores. Esto se observa claramente en los servicios de Pediatría, ya que la incidencia de las patologías que se transmiten por vía aérea ha caído en picado", ha concluido.