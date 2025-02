La situación límite de un colegio de educación especial de Tenerife, por la falta de una enfermera: “Hemos tenido que llamar ya 6 veces al 112”

El día a día en un colegio de educación especial es muy complicado. No solo es ayudar a aprender a los niños y niñas a evolucionar, desarrollarse y aprender, sino, además, trabajar en su cuidado. Los centros de educación especial disponen en sus aulas de personas con discapacidad, pero también con muchas otras circunstancias: personas con epilepsia o con otro tipo de dolencias derivadas. Esto se hace mucho más complicado cuando no se dispone del material adecuado, o del personal suficiente. Esto pasa en dos colegios de educación de Tenerife, uno en Arona.

Lo llevamos pidiendo desde el principio del curso y nos dicen que están en ello Yamila Portavoz Colegio Educación Especial Arona

En COPE Canarias, Yamila, la portavoz de unos de los colegios ha confirmado que llevan desde hace meses esperando la llegada de una enfermera al centro. Están en negociaciones, pero nunca acaba de llegar: “No necesitamos solo una, porque tenemos a los niños divididos en dos sedes. Lo llevamos pidiendo desde el principio del curso y nos dicen que están en ello, pero claro, es que estamos en marzo ya y los niños no esperan para ponerse malitos, por desgracia”.

Yamila, además, ha detallado las consecuencias que han tenido que sufrir por la no presencia de una enfermera en el colegio: “Hasta en seis ocasiones contando con la de ayer, que fue la última, hemos tenido que recurrir al 112 para que venga una ambulancia a atender a nuestros niños con crisis epilépticas, atragantamientos, salidas de botón gástrico, con traquetomía. No es solo una discapacidad intelectual, sino que en la mayoría de casos viene asociada a una enfermedad, un síndrome genético”.

Archivo COPE Enfermera en centro educativo

QUÉ LES PERMITIRÍA TENER UNA ENFERMERA

Ante crisis de urgencia, la no presencia de una profesional sanitaria en el centro, retrasa la actuación, dado a que el personal docente no tiene ni la formación ni la capacidad para dar medicación y hacerla frente. Lo ha explicado Yamila: “Hay que entender que nuestro cole no es un cole al uso. Nuestros niños, muchos, la mayoría, no van a aprender a leer y a escribir. Necesitan una asistencia sanitaria lo primero. Y después sus terapias, su fisio, su terapeuta ocupacional, su logopeda. Es otro tipo de educación que tiene un marcado carácter asistencial. Y, bueno, pues esto hay que entenderlo. Y nos consta que la consejería lo entiende. No queremos abrir una pelea ni una batalla, ni queremos crucificar a nadie. Queremos que entiendan que, en nuestro caso, las soluciones. Si el problema es grande, pues la solución tiene que ser grande también”.

UN ALUMNO FALLECIDO

La situación es límite, de hecho, uno de los alumnos falleció hace un tiempo después de una crisis que sufrió por la tarde en su domicilio, fuera de las aulas. Yamila lamenta la situación y se teme que, en una situación de estas, los profesores no tendrían medios para actuar: “No fue en horario lectivo ni en el colegio, pero sí que es cierto que nos preguntamos si hubiéramos podido detectar, prevenir de alguna manera con la figura de una enfermera, pues que algo estaba yendo mal. Nosotros veíamos en días previos que el niño pues estaba más pochito, pero no tenemos ninguno, la formación ni la capacidad para determinar si hay que actuar de alguna manera u otra. Podemos aconsejar, pero no podemos. Porque el profesorado del centro tampoco tiene esa formación”.