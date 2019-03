Situación crítica por la sequía

Los agricultores están muy preocupados por la falta de lluvia después de un invierno en el que apenas se han registrado precipitaciones en el archipiélago.

El técnico de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA), Javier Gutiérrez, ha señalado que la situación del campo en Tenerife es "bastante crítica". "Estamos alerta porque no ha habido precipitaciones desde octubre. Las plantaciones de papa y cereal no han tenido la humedad suficiente y no sabemos cómo van a evolucionar los cultivos. Ahora mismo, es urgente que llueva. Las predicciones que tenemos no son buenas, los embalses no llegan al 50 por ciento y no se están recargando de cara al verano", ha asegurado.

En esta línea, ha explicado que todas las zonas de la isla tienen problemas. "Las producciones de la Isla Baja lo pueden pasar mal si no se produce un trasvase de agua en los próximos meses. En el sur, las mayores complicaciones las encontramos en Vilaflor. Llevamos meses tirando del agua almacenada porque la sequía ha puesto al límite cultivos como la papa o la viña", ha aseverado.

INVIERNO MUY SECO Y CÁLIDO

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Canarias, Jesús Agüera, ha subrayado que el invierno ha sido muy cálido y seco al registrar temperaturas superiores a las habituales y menos lluvias que en años anteriores.

"Esto es una tendencia que parece no variar desde hace muchos años. Ya nos podemos preparar porque las temperaturas no van a bajar, la concentración de gases de efecto invernadero es cada vez mayor en la atmósfera y, aunque cesaran y no emitiéramos más, con lo que ya se ha emitido tenemos calentamiento para decenios", ha señalado.

En este mismo sentido, ha hecho hincapié en la ausencia de días de helada en el archipiélago durante diciembre, ya que ni en el Teide se registraban temperaturas bajo cero, además de incidir en que el hecho de que en un mes de diciembre no caiga "absolutamente nada" de precipitaciones es reseñable.

Agüera también ha querido dejar claro que "el invierno ha dejado de ser la estación de lluvias en Canarias y las precipitaciones, cuando se producen, se generan a finales de octubre o principios de noviembre. Si no se producen en otoño arrastramos un déficit importante".

Cabe destacar que diciembre ha sido el más seco de las series históricas, ya que sólo ha habido otro mes de diciembre sin precipitaciones en Santa Cruz de Tenerife (1900) y tres en Izaña (1918, 1959, 2011).

En este sentido, se registraron lluvias en el aeropuerto Tenerife Norte (1,4 mm), Valsequillo (0,3 mm) y en el aeropuerto de La Palma (1,6 mm)

Sobre el porcentaje de la precipitación acumulada en el año hidrológico 2018/19 --del 1 de octubre de 2018 al 12 de marzo de 2019--, las islas se encuentran con un déficit del 35%.

SE ESPERA UNA PRIMAVERA SECA Y CALUROSA

Respecto a la primavera que tenemos por delante, el delegado de la AEMET prevé que las temperaturas en abril, mayo y junio serán superiores a lo normal, mientras las precipitaciones estarán en números inferiores a lo habitual.