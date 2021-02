¿Pueden acceder 25.000 coches al Teide en un solo día?

El Teide vuelve a ser noticia por el nuevo colapso de tráfico que se ha registrado este martes tras la apertura de las carreteras después de la nevada de la semana pasada.

Para evitar la degradación de este espacio natural, el Cabildo de Tenerife está analizando distintas propuestas. A través del Nuevo Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional, propone como alternativa que solo se permita desplazarse en transporte público.

Las carreteras del Teide, otra vez colapsadas Cientos de vehículos acuden en masa en busca de la nieve La Orotava 10 feb 2021 - 08:57

Jaime Coello, director de la Fundación Telesforo Bravo Juan Coello, apoya esta medida, ya que “es uno de los lugares más visitados de Europa y del mundo y, evidentemente, está sometido a una presión importante de los vehículos privados, que es totalmente insostenible. Desde ese punto de vista, es una opción lógica y la hemos defendido desde que se planteó”.

Asimismo, Coello sentencia que “no podemos vivir así” y que lo que reflejan estos atascos es que “vivimos en una isla superpoblada”.

En este mismo sentido, el director de la Fundación Telesforo Bravo, ha explicado que tras la nevada del pasado mes de enero, en un solo día accedieron al Parque Pacional 25.000 vehículos.

Además, recuerda que las horas punta de visita se concentran habitualmente entre las 9.00 y las 14:00 h , que es cuando se forman las mayores retenciones. Por ello, propone que se reorganice “no solo la movilidad en el Teide, sino en toda la isla. Hay que fomentar un nuevo modelo porque, si no, no hay manera de llegar a los sitios. Y, desde luego, hay que dar mensajes a la población de que no se concentren de esta manera cada vez que nieva”.

Jaime Coello también ve viable cobrar por ciertos servicios en el Teide, pero no por la entrada. “Desde luego, nosotros somos partidarios de limitar el aparcamiento para que se utilicen pequeñas lanzaderas”, explica. No obstante, afirma que lo más difícil será “evitar que se cruce o que se circule porque la carretera es pública, pero por lo menos, que se pueda controlar esa movilidad interior es positiva y va a redundar en la calidad de la visita”.

Por otra parte, el director de la Fundación Telesforo Bravo denuncia la carencia de medios humanos y materiales para desempeñar la vigilancia y mantenimiento del Parque Nacional. “Hay momentos en los que solo hay un único agente de medio ambiente o ninguno”, subraya Coello.