"El PSOE de Santa Cruz se alarma por dos o tres ratas, pero no por una ley de amnistía"

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desmiente que la capital sufra una plaga de ratas en zonas próximas a contenedores de residuos. El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha salido al paso de los vídeos difundidos en las últimas semanas en redes sociales donde se aprecia a varios ejemplares de estos roedores merodeando por la vía pública.

En declaraciones a Herrera en COPE Tenerife, Tarife ha negado la mayor: "No tenemos una plaga de ratas en Santa Cruz. Hay un contrato de desratización donde se actúa todos los días en un barrio distinto. Es verdad que he visto algunos vídeos en la calle Diego Crosa, pero lo que se hace en esos casos es actuar, como en cualquier otra ciudad".

El edil sale así al paso de las acusaciones de la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, Patricia Hernández. "Discrepo del alarmismo del PSOE, que se alarma por la presencia de dos o tres ratas en Diego Crosa, pero no por una ley de amnistía; cada uno sabe a los problemas a los que les da importancia en la vida", ha señalado.

Ratas? Al alcalde de Santa Cruz lo que le preocupa es la amnistía, no que la ciudad esté así. https://t.co/FLxLQYDePp — Elena Mateo Morales/?? (@Elena_mateo) November 17, 2023

"No se puede alarmar"

"Son zonas muy localizadas", ha insistido. "Cada vez que recibimos una denuncia, hay un retén que actúa inmediatamente. Todos los días se actúa en un barrio distinto por labores de mantenimiento. En el 95 % de los casos hay absoluta normalidad en las calles", dice Tarife.

El concejal ha pedido responsabilidad a la oposición: "No se puede alarmar, porque no tenemos un problema de roedores", aunque al mismo tiempo ha reconocido que el calor "anormal" de este mes de noviembre "no es el mejor para la presencia de algunos animales no deseados".

"Los concejales saben que hay teléfonos directos al que acudir cuando hay una incidencia en un contenedor, que suele estar pegado en ellos", añade en referencia a las quejas del PSOE.