El presidente del Cabildo de Tenerife pide "no sobrevalorar" el toque de queda

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, se ha mostrado partidario de "no seguir en este momento con el toque de queda", porque "seguimos con restricciones, no hay ninguna festividad prevista en el corto plazo" y la vacunación continúa avanzando.

En una entrevista concedida a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, Martín cree que se está "sobrevalorando el toque de queda", y ha pedido "no crear una alarma innecesaria". "Me preocuparía que no hubiese limitaciones en los restaurantes ni en los grupos, pero no podemos pensar de la noche a la mañana que vamos a estar muy mal por quitar el toque de queda", ha señalado.

La vida sin toque de queda: "Tenerife puede estar en el nivel 1 en verano si actuamos con responsabilidad" El Sindicato de Enfermería pide a la población que cumpla las medidas de prevención para evitar un aumento de contagios Tenerife 11 may 2021 - 12:00





A su juicio, esta medida anulada por la Justicia "no es el mayor de los problemas", y considera que "no se va a ir todo al garete" por el toque de queda. "Seguimos en el nivel 2 de alerta, que no cambia salvo por eso, todavía hay muchas herramientas que podemos seguir utilizando y que, junto a la vacunación, nos pueden llevar a una situación mejor".

En todo caso, el presidente ha advertido de que, "si se nos va de las manos, no habrá más remedio que volver a restringir". De hecho, el Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos analizarán cómo afrontar este primer fin de semana sin toque de queda.

"Puede servir para tomar el pulso y ver qué puede pasar a partir de ahora", ha indicado Pedro Martín, que en todo caso se ha mostrado confiado de que las imágenes de descontrol vividas la semana pasada en la Península no se repetirán en Canarias.