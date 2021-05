La vida sin toque de queda: "Tenerife puede estar en el nivel 1 en verano si actuamos con responsabilidad"

El secretario del Sindicato de Enfermería, Leopoldo Cejas, ha apelado a la responsabilidad individual de los ciudadanos para evitar que la curva de contagios aumente en Tenerife tras la finalización del estado de alarma y la supresión del toque de queda.

"Esperamos que la decisión del Gobierno central sea acertada y que las cifras de la pandemia no reflejen un aumento de positivos dentro de 15 días. Para ello, es importante seguir siendo escrupuloso con las normas. Aunque no haya toque de queda, no debemos estar de botellón de madrugada. Aquí no se tienen que repetir las vergonzosas imágenes que hemos visto en la Península el pasado fin de semana. Está más que comprobado que después de la segunda copa nos olvidamos del coronavirus y de todo lo que hemos pasado", ha aseverado en COPE.

Las imágenes del descontrol en la Península no se podrán ver en Canarias El Gobierno autonómico recuerda que siguen vigentes las restricciones horarias y las limitaciones en los grupos Santa Cruz de Tenerife 11 may 2021 - 11:30

En este mismo sentido, el representante de los sanitarios ha querido recordar que laevolución positiva de los indicadores epidemiológicos dependerá del cumplimiento de las medidas de prevención y seguridad.

"Hay que tener muy presente que Tenerife puede llegar al verano en el nivel 1 de alerta. La incidencia acumulada y los casos activos han ido descendiendo en las últimas semanas, por eso, todo lo que hagamos a partir de ahora nos permitirá movernos con más libertad entre islas en vacaciones, mejorar la economía y recuperar buena parte de la actividad de la hostelería y el turismo", ha concluido.