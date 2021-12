Polémica en las redes sociales por la eliminación del tinerfeño Besay Perez en el programa “La Voz”

No pudo ser. El tinerfeño Besay Pérez se quedó a las puertas de la gran final de “La Voz”. Incomprensiblemente, en un programa con ese nombre, la voz prodigiosa del cantante tinerfeño quedó eliminada en las semifinales gracias al veredicto del público y ante el asombró de su coach, la cantante Malú, que reconocía que Besay era “su chico” y que creía firmemente en él.

El solista de Los Sabandeños eligió para la semifinal la canción “Me enamoré de tí” protagonizando, una vez más, una emocionante actuación, tras haber sido la sensación en las fases previas. En sus actuaciones, Besay ha ido cambiando de género y estilo, desde el “O Sole mío” de las audiciones a ciegas, hasta el “María” de West Side Story, pasando por“A mi manera”.

Las reacciones a su eliminación no se han hecho esperar, empezando por la del propio Besay, que reconocía al final de su actuación que “yoentré aquí con un objetivo, que era vencer muchas cosas personales, y entré haciendo lírico y quería arriesgar y probar de todo. Ha sido un pedazo de viaje, y quería dar las gracias a todos, son unos máquinas, son personas antes que voces, y siempre he defendido que en este mundo, lo más importante no es el talento, sino ser buena persona y tener buen corazón”.





EL EMOTIVO MENSAJE DE LOS SABANDEÑOS





A lo largo de la noche y de la mañana de este domingo se han producido más reacciones. El grupo los Sabandeños, hacía público este mensaje a través de sus redes sociales:

Es complicado expresar con palabras lo que nos has hecho sentir estos meses, pero si queremos elegir una, que defina el sentimiento general de todos nosotros, es el ORGULLO.

Orgullosos porque hayas enseñado el talento que hay en las voces de nuestra tierra.

Orgullosos porque hayas demostrado que con trabajo, y sacrificio, se puede llegar más allá de las fronteras de nuestro mar.

Orgullosos porque hayas reivindicado en cada momento, en cada actuación, a tus queridas ocho Islas Canarias.

Y orgullosos por sentir que las luchas contra loscomplejos, y las barreras personales, se ganan en el día a día. Eres un ejemplo de superación.

Malú, a ti te damos las gracias por habernos cuidado a nuestro niño, y por tu encomiable magisterio, que lo ha hecho crecer como artista, y como persona, y a La Voz Antena 3, por regalarle momentos que no olvidará en toda su vida.

Para nosotros, ya eres el ganador de La Voz.

¡Te queremos mucho!

¡Vamos, Besay!





POLÉMICA EN LAS REDES





Pero las reacciones también fueron de enfado en muchos seguidores de Besay, especialmente desde Canarias, siendo una vez más las redes sociales el mejor altavoz para ello. La coincidencia es generalizada: ¿Cómo es posible, que en un programa llamado “La Voz”, el público haya decidido eliminar a un concursante con la prodigiosa vozde Besay?. Aquí algunas de las opiniones.





Besay está fuera y ese era la voz con diferencia diferente a los del resto, esta voz no representa los valores musicales de un país en general. #LaVozSemifinal — Richard (@Richard11135299) December 12, 2021





A ver, este programa se llama la Voz no? Pues Voz ahí la de Besay. No hay mejor voz que esa en este concurso y si no gana que le cambien el nombre al programa o me sentiré estafada. #LaVozSemifinalpic.twitter.com/UKqGU86h3T — SoDarkSoCute ?? ???‍?? (@jewelkilchersan) December 12, 2021





En serio??? Una Final de "La Voz" sin "LA VOZ"...!??? (Besay). Espero que haya sido una equivocación de mi tele porque si no es así tengo que decir que estos concursos musicales y DE VOZ son cada vez más injustos y yo los entiendo cada vez menos... #LaVozSemifinal ?????? — Jose Hdez ???? (@jogaherpa) December 12, 2021





Yo tampoco veré mas este programa. Ya no me interesa la final. Las mejores voces se han quedado fuera. Tanto Besay como Diana merecian estar ahí. Que injusticia! Y este programa se llama la voz??? — Rosy BB (@RosyBar22574189) December 12, 2021





Besay no puede quedarse fuera de LA VOZ pero bueno #LaVozSemifinal — Lauraaa (@Lauraaa08855447) December 12, 2021