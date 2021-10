¿Qué ha ocurrido con los perros a los que iban a salvar unos drones en La Palma?

Nadie sabe el lugar en el que se encuentran los perros que estaban atrapados en un estanque cercado por la lava de la isla de La Palma. La Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis sobre su posible paradero. Lo cierto es que los drones que sobrevuelan la zona no han encontrado ni rastro de ellos. Según cuenta Santiago Morollón, "ahora el misterio es saber quién ha rescatado a los perros. Eso después de que la empresa de drones que se iba a hacer cargo asegurasen que no se encuentran en el estanque dónde hasta la fecha permanecían".

INFORMACIÓN ACTUALIZADA

Hoy hemos encontrado #huellas que aparentan ser de personas dentro de la zona de exclusión. Esto podría explicar la ausencia de los #perros en la zona inspeccionada.#Aerocamaras#PerrosLaPalmapic.twitter.com/FgVyaNFGaD — Aerocamaras Especialistas en Drones (@aerocamaras) October 21, 2021





Jaime Pereira, consejero delegado de Aerocámaras ha indicado que han entrado con drones y un altavoz simulando sonidos. "Hemos visto dos conejos y hemos inspeccionado la zona, pero pueden estar en cualquier parte escondidos". Este jueves, una pancarta colocada en el lugar por alguien que se identifica como el 'equipo A' aseguraba que estaban rescatados y se encontraban bien. Sin embargo, la empresa de drones ha indicado que seguirán sobrevolando la zona para confirmar que esto no sea un bulo y que los perros se encuentran en buen estado.









Sobre esta cuestión también se ha pronunciado el Pevolca, asegurando que ya han hecho "todo lo que tenía que hacer" en relación con los perros cercados por la lava en La Palma, esto es mantenerlos con vida al procurarles alimento y bebida y autorizar su rescate por dron, y a partir de ahí "ya no sabemos nada más", ha afirmado el director técnico, Miguel Ángel Morcuende.

El directivo del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias ha explicado este jueves en rueda de prensa que tiene que decir "claramente" que se ha hecho en todo momento aquello que es su obligación desde el momento en que se tuvo conocimiento de la existencia de estos podencos.





Me acaba de llegar por WhatsApp este video#Dondeestanlospodencospic.twitter.com/PgLHpishlO — Juanfer (@Juanfer_hm) October 21, 2021





Volcanic Life, la empresa que hasta la fecha les estaba suministrado agua y comida con ayuda de drones, indica que los animales ya no se encontraban en ese lugar desde el lunes.

La gran pregunta ahora es: ¿dónde están los perros de La Palma? Una gran incógnita que se ha trasladado a redes sociales. En Twitter existen mensajes que aseguran que los animales fueron rescatados de "manera escondida" ya que el acceso está prohibido. Una premisa que no ha sido confirmada. El paradero continúa siendo un misterio.

Lo que sí tienen claro los veterinarios que asesoran a esta empresa y a la plataforma animalista "Leales.org" es que los podencos no han salido solos de esa isla entre la lava. Podrían haberlo hecho, porque si ha caminado una persona, podrían cruzar también ellos, que pesan menos, poco más de quince kilos.

Sin embargo, no le ven sentido: en ese lugar los animales tenían agua y recibían comida regularmente. No se hubieran ido.

"Nosotros hemos dado todo lo que estaba en nuestra mano. De una forma u otra los perros ya no están ahí. Es lo que queríamos", argumentaba Pereira, consejero delegado de Aerocámaras.