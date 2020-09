Patricia Hernández: “Las playas han sido un absoluto desastre, un descontrol con anuncios que no se cumplen"

La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz y ex alcaldesa Patricia Hernández ha pasado hoy por nuestro programa La Mañana de COPE Tenerife para hacer un repaso a los primeros meses de gestión por parte del nuevo equipo de gobierno en el consistorio.

Hernández se ha mostrado muy crítica al valorar la gestión actual de la crisis sanitaria afirmando que “estamos en un número superior, de hecho el doble de personas afectadas por el Covid-19 en esta segunda ola. Y la pregunta es, ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento en cuanto a nuevas medidas ya que apuntaban a que los anteriores no sabíamos hacerlo en cuanto a medidas sanitarias? La respuesta es ninguna. Han paralizado las desinfecciones de las zonas de gran afluencia como ambulatorios, supermercados o parques infantiles”.

La portavoz socialista fue concluyente al valorar lo que ha ocurrido en las playas: “Las playas han sido un absoluto desastre, un descontrol de anuncios que no se llevan a cabo, que si poníamos cita previa, que si no la ponemos. Hay frustración porque no están sabiendo tomar medidas y controlar situación”.

En el apartado económico la ex alcaldesa mantuvo que “no vemos buenas medidas en lo económico, los taxistas no han cobrado las ayudas, los empresarios tampoco. Con el sector del taxi teníamos un canal de comunicación fluido, como lo teníamos con otros sectores. Se nos criticó nuestras ayudas a los empresarios, y todavía no han sido capaces ni de pagarles la primera tanda de los autónomos. Nosotros queremos ayudar y ofrecer alternativas pero o ocultan los números, o están ciegos ellos también en las previsiones económicas”.

Sobre la decisión del concejal de Servicios públicos de sancionar a la concesionaria del servicio de limpieza, apuntó que “Valoriza ya tuvo penalizaciones en la etapa en la que nosotros gestionábamos por no cumplir el contrato. Es verdad que los técnicos dijeron en su momento que ese contrato era muy difícil de cumplir por parte del proveedor de servicios, porque los medios no eran suficientes, y aun así la mesa de contratación le puso la máxima valoración. Esto afecta a la ciudad, y esto no puede ser, pero es un constante en la preocupación ciudadana el tema de la limpieza”.

Hernández también denunció que el alcalde y otros miembros de la corporación se marcharan de vacaciones: “Uno puede ser comprensivo, pero si acabas de llegar no se vaya usted a El Hierro de vacaciones como hizo la concejal de deportes, o a La Graciosa como el alcalde. ¿En qué empresa cuando uno lleva trabajando menos de un mes se le da vacaciones? Yo en 13 meses que estuve de alcaldesa solo me cogí un viernes de vacaciones”.

Por último la ex alcaldesa también aludió a Evelyn Hernández: “Aquí hay una concejala que ha quebrado la voluntad de las urnas, pervirtiendo el resultado de las urnas, y por tanto no es una situación normalizada. No ayuda que el señor Bermúdez y su equipo de gobierno, en el peor momento de la Covid, estuviera despreocupado por la situación de sus vecinos y estaba pensando en si mismo, en recuperar lo que él considera su trono. Y en tercer lugar nosotros tenemos posiciones constructivas y reclamamos información, pero no nos llega esa información”.