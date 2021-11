La nube de ceniza afectará al aeropuerto de La Palma hasta el fin de semana

La nube de ceniza de la erupción de La Palma afectará previsiblemente al aeropuerto de la isla, donde desde el sábado no opera ninguna aerolínea, hasta el próximo fin de semana.



Si no se reduce la intensidad de la columna eruptiva lo más seguro es que siga inoperativo el aeropuerto hasta el fin de semana, según han expuesto este martes en rueda de prensa los portavoces del Pevolca, Carmen López y Miguel Ángel Morcuende.



La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es que mañana haya "una pequeña ventana temporal" favorable, si bien todo indica que luego volverán las malas condiciones para poder volar.



Los científicos prevén que la nube de ceniza de dióxido de azufre siga dispuesta hacia el este noreste desde el foco eruptivo, por lo que "probablemente" continuará un escenario desfavorable para la operatividad aeronáutica en caso de que la actividad efusiva del volcán continúe de forma similar a la actual.



A partir del jueves y hasta el sábado se espera la llegada a la isla de una vaguada atlántica, que producirá precipitaciones en la zona este de La Palma de carácter fuerte con acumulados en doce horas que podrán superar los 60 milímetros.



Sobre la colada que ayer alcanzó el mar a mediodía cerca de Tazacorte, lo que obligó al confinamiento en sus casas de unas 3.000 personas, han informado de que el nuevo delta sobre el mar tiene casi 13 hectáreas más que ayer, para un total de 1.073 hectáreas de superficie afectada por la erupción.



La mayor parte de la energía se sitúa en esta colada número 7, ha resaltado Morcuende, quien ha detallado que la anchura máxima entre coladas es de 3.300 metros.



En resumen, la colada con más energía es la 7 que va al mar, si bien también hay un aporte "indeterminado y pequeño" en la 1, 2 y probablemente en la 4.



Este martes, cuando se cumplen 65 días de erupción volcánica, ha continuado la actividad lectiva presencial en los municipios afectados, salvo en Tazacorte, condicionado por el confinamiento al que se sometió ayer de manera preventiva y que ya ha finalizado.



En cualquier caso, los portavoces del Pevolca recomiendan a las personas que usen mascarillas ffp2 para evitar cualquier problema que pudiera surgir.



No obstante, en principio las mediciones que se han realizado indican que no hay problema para la salud de las personas en un radio superior a 1 kilómetro.



La llegada de la colada al mar hizo que ayer se restringiera de forma temporal la actividad en el muelle de Tazacorte, donde se ha levantado esa prohibición.



Sin embargo, se mantiene una zona de exclusión a la que solo pueden acceder los científicos y la Armada.



En cuanto a la sismicidad, se localiza en las mismas zonas y ha aumentado en profundidades superiores a 20 kilómetros, donde se registró un evento de magnitud 4.8, que fue sentido con intensidad IV.



El tremor permanece en un nivel bajo como en días anteriores y se sigue registrando estabilidad en las deformaciones del terreno.



Respecto a la emisión de dióxido de azufre asociado al penacho volcánico, durante el día de ayer fue alta pero relativamente menor que en días anteriores al registrarse un rango de valores entre los 4.500 y las 6.000 toneladas diarias, lo que indica una tendencia descendente desde el 23 de septiembre.



En el día de ayer la calidad del aire en relación al dióxido de azufre se mantuvo en valores buenos o razonablemente buenos en todas las estaciones, si bien a última hora de la noche empeoraron en Los Llanos de Aridane, donde se superó el nivel de alerta alcanzando niveles extremadamente desfavorables que posteriormente descendieron.



La emisión difusa de dióxido de carbono sigue con valores por encima de 2.500 y 2.900 toneladas diarias, ha precisado Carmen López, quien ha destacado que las partículas menores a diez micras mejoraron ayer, aunque hoy se observa un ligero aumento de las concentraciones en La Grama y en Los Llanos de Aridane.



No obstante, la calidad del aire se mantiene en estas zonas en niveles regulares y razonablemente bueno respectivamente.



Solo hay un problema ocasionado por partículas pm10 en Breña Alta, donde la calidad del aire es desfavorable desde las 12 de esta mañana.



Debido a la erupción hay un total de 505 personas albergadas, dos más que ayer, en hoteles, de ellas, 443 en Fuencaliente y 72 en Los Llanos de Aridane.



Asimismo, hay 43 personas desplazadas a centros sociosanitarios.



Hay 326,6 hectáreas de cultivos afectadas, más de la mitad de plataneras (198,25 hectáreas), 59,93 hectáreas de viñedos y casi 26 de aguacateros.