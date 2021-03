El Mirador, en The Ritz-Carlton, Abama, mejor restaurante de arroz artesanal de Canarias

El Mirador, el restaurante especializado en mar y tierra con vistas al océano en The Ritz-Carlton, Abama, recibió el galardón como ganador del concurso al Mejor restaurante de arroz artesanal Molino Roca de Canarias en la edición de 2020. La prestigiosa marca valenciana de arroz, que va ya por la quinta generación de molineros (fundada en 1903) y provee a la mayoría de los chefs de alta cocina nacionales, hizo la entrega de “La Espiga de Oro” al chef César González, una distinción que ha condecorado a cocineros de alto nivel en el territorio español.

En La Mañana en Canarias, Eduardo Torres, propietario de Molina Roca, ha revelado que fue su padre el que le dió una vuelta a la empresa hace 40 años "visitando a cocineros por toda España".

Además, ha destacado que Molino Roca "escucha a los cocineros y a los hombres del campo".

"Posiblemente seamos la única empresa que escuche al cocinero", ha sentenciado.

César González, el cocinero canario al frente del restaurante galardonado, ha relatado que las tres claves para un plato bien hecho son: "arroz bueno, caldo bueno y mucho cariño".

La entrega del premio se celebró con un almuerzo el día 23 de marzo en El Mirador, donde se pudieron degustar algunos de los arroces que le han valido el galardón, como el de bogavante (icono del restaurante), cremoso marino o al horno ibérico con cortes “Blázquez”. El maridaje, que corría a cargo de la distribuidora Mafivinos, deleitó con grandes caldos como el albariño Pazo Señorans, los de la bodega de la D.O Ribera del Duero, Martín Berdugo, la riojana Altún o una selección de malvasías de la bodega canaria Stratvs.

El evento, apoyado por Mafivinos, que siempre sorprende por la exquisita organización de los eventos que lleva a cabo, contó con la presencia del propio Eduardo Torres, Matias Hellers, propietario de Mafivinos, Gregory De Clerck, Director General de The Ritz-Carlton, Abama, y Arianna Calcaterra, directora de Marketing de The Ritz-Carlton, Abama.

SOBRE THE RITZ-CARLTON, ABAMA

Ubicado en Guía de Isora, una joya de la naturaleza en la costa suroeste de Tenerife, este exclusivo complejo de cinco estrellas está operado por The Ritz-Carlton Hotel Company LLC, y se ubica en un impresionante entorno de belleza natural, rodeado por una exuberante vegetación, paisajes volcánicos y vistas panorámicas al océano Atlántico.

Diseñado por Melvin Villarroel con una inspiración en la arquitectura árabe, el complejo cuenta con siete piscinas, acceso a la exclusiva playa de Abama, cascadas y exuberante vegetación subtropical, compuesta por 90.000 árboles con 300 especies diferentes de palmeras y arbustos. Este oasis de lujo ofrece una amplia variedad de alojamiento.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los huéspedes que se alojen en el nuevo Villa Club, disfrutarán de un servicio exclusivo y personalizado en las lujosas habitaciones y suites, ubicadas entre preciosos jardines tropicales con acceso a sus exclusivas piscinas. Toda una calle de villas está reservada exclusivamente para adultos, donde los huéspedes podrán disfrutar de una estancia verdaderamente relajante. La sección de Villa Club para las familias, ofrece una experiencia a medida incluyendo habitaciones de lujo interconectadas y suites de un dormitorio, ideales para grupos grandes que quieran permanecer juntos mientras disfrutan de una amplia variedad de servicios. Su cuidado Spa de 2.500 m2 ofrece una gran variedad de tratamientos con ESPA, la marca española SEPAI e ingredientes autóctonos de la isla.

The Ritz-Carlton, Abama también alberga instalaciones para niños, como el Ritz Kids, un club infantil con un programa inmersivo diseñado por el reconocido oceanógrafo Jean-Michel Cousteau. Un paraíso gourmet y un viaje culinario, con los restaurantes El Mirador de César González, Beach Club, Txoko de Martin Berasategui y Kabuki, galardonado con una estrella Michelin. Recordar que la oferta gastronómica también puede ser disfrutada por clientes que no estén alojados en el hotel.

Los huéspedes también pueden disfrutar de acceso cercano al galardonado campo de golf diseñado por Dave Thomas, uno de los campos de golf de 18 hoyos más desafiantes en España, así como a siete pistas de tenis y cuatro de pádel. Sobre The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C., de Bethesda, MD, parte de Marriott International, Inc., actualmente opera más de 100 hoteles en 32 países y territorios.

Para obtener más información o reservas, visite el sitio web de la empresa en www.ritzcarlton.com, para conocer las últimas actualizaciones de la empresa, visite news.ritzcarlton.com y para unirse a la conversación en vivo, use #RCMemories y síganos en Facebook, Twitter e Instagram. The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. es una subsidiaria de propiedad total de Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR). The Ritz-Carlton se enorgullece de participar en Marriott Bonvoy, el programa de viajes global de Marriott International. El programa ofrece a los miembros una cartera extraordinaria de marcas globales, experiencias exclusivas en Marriott Bonvoy Moments y beneficios incomparables que incluyen noches gratis y reconocimiento de estatus Elite. Para inscribirse gratis o para obtener más información sobre el programa, visite MarriottBonvoy.marriott.com