Los taxistas de Santa Cruz no pueden más: “No hay un solo taxi que gane dinero”

El continuo incremento de los carburantes, y en genera la crisis económica internacional, está afectando de manera decisiva al sector del taxi en la capital tinerfeña. La situación llega hasta el punto, de que el presidente de Élite Taxi Miguel Ojeda, ha denunciado hoy en La Mañana de COPE Tenerife que “no hay un solo taxi de Santa Cruz que gane dinero, todo son pérdidas”. Ojeda ha lamentado la decisión tomada por el Ayuntamiento en orden a que desde primera hora dehoy, trabajen los 734 taxis con licencia, con motivo del fin de semana de Carnaval, ya que“si estamos dos horas en una parada perdemos dinero, y si nos ponemos a rodar perdemos más, por el consumo de gasoil”.

Miguel Ojeda ha confesado que el sector del taxi en Santa Cruz, “cuando único ve beneficios dignos, son los días 24 y 31 de diciembre porque la tarifa aumenta”, mientras que “los otros 363 días de año sacamos un sueldo para vivir”, incluyendo este fin de semana de Carnaval en el que “tampoco te creas que se saca tanto”.

Lo cierto es que esta crisis de los carburantes y el sostenido incremento del precio de los mismos, está obligando a que muchos taxistas estén dejando de circular por la ciudad, para centrar su actividad en las paradas, con el objetivo de ahorrar los costes de combustible. Eso está motivando un obligado cambio de hábitos en el consumidor, cuya única alternativa es acudir a las paradas, extremo que confirma Ojeda: “La gente tiene que entenderlo, aunque también nos pueden llamar, aunque esto tenga un coste adicional”.

En cualquier caso, estos cambios han llevado a una percepción en el ciudadano de que “no hay taxis en Santa Cruz”. El representante de los taxistas mantiene que esto “no es verdad”, porque con la situación actual la realidad es que “levantar la mano y que no haya un taxi al segundo, no significa que no hayan taxis, porque cuando uno pide cita con el medico, te la dan para tres meses después y médicos hay”.