Los taxistas de Santa Cruz preparan manifestaciones de 24 horas en contra de la gratuidad de guagua y tranvía

El presidente de Élite Taxi, Miguel Ojeda, ha mostrado en COPE su malestar por el acuerdo que ha alcanzado Coalición Canaria con el Gobierno central para facilitar la gratuidad del transporte público en el archipiélago a partir del 1 de enero con una partida de 81 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado.

"Sin duda alguna, es otro gran palo para el sector, como nos tienen acostumbrados en los últimos años desde las administraciones. Ya notamos un incremento de viajeros totalmente exagerado en las paradas de guaguas y tranvía cuando bajaron los precios a la mitad y esto de ahora termina de ser la estocada. Lo más curioso es que en Coalición Canaria no han tenido tiempo de reunirse con nosotros para hablar del problema que nos van a generar con esta medida. Y para terminar de rematarlo, hoy conocemos que el Ayuntamiento de Santa Cruz cambiará su presupuesto para comprar más guaguas mientras el taxi sigue hundiéndose", ha afirmado.

En esta misma línea, Miguel Ojeda ha confirmado que los profesionales del taxi no descartan realizar movilizaciones para que se tenga en cuenta la crítica situación del sector.

"No vamos a permitir que nuestras familias se arruinen por culpa de las instituciones, sea cual sea el partido político que gobierne, y ya tenemos pactadas rutas de grandísimas manifestaciones, no durante dos horas, sino quizás de jornadas enteras en los lugares más importantes no solo de Santa Cruz, también en los del resto de la isla", ha precisado.

En cualquier caso, los paros no serán inmediatos, ya que los responsables de Élite Taxi esperan reunirse en los próximos días con los responsables de movilidad de las distintas administraciones.

"Antes de anunciar las fechas de esas convocatorias, vamos a ver qué nos dicen los políticos, porque deben saber que la gratuidad del transporte nos va a ocasionar un gravísimo problema. Otra cosa es que el estudio socioeconómico sobre la retirada de licencias en la capital estaría invalidado, pues sobrarían muchas más de las inicialmente previstas. Lo que está claro es que el Gobierno de Canarias, el Cabildo y los ayuntamientos deben mojarse ante esta nueva realidad", ha aseverado Miguel Ojeda.