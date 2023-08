Los evacuados cuentan a COPE cómo viven el incendio: "El olor a quemado es muy fuerte y denso"

Las zonas de Arafo y Candelaria donde el pasado martes se originó el incendio que ya ha devastado 10.000 hectáreas en Tenerife podrían darse por estabilizadas a lo largo de este domingo, y permitir el regreso a sus viviendas a las personas evacuadas en esta parte de la isla.

Hoy COPE Canarias ha querido acercarse al municipio de El Sauzal para hablar con los evacuados que se encuentran en el Centro de Usos Múltiples La Pirámide.

El periodista Cristian García, de COPE Tenerife, ha estado junto a los vecinos que están esperando por mejores noticias y poder regresar a sus casas. A primera hora acudía al barrio de El Ravelo, donde anoche se vivieron momentos de tensión en la evacuación del albergue que se había habilitado para los animales que habían sido evacuados de su refugio.

Cristian García: “Las imágenes que ayer se vieron aquí eran muy duras, se veía como las llamas se estaban aproximando al casco urbano y había mucho nerviosismo. De hecho, hoy he venido aquí primero a ver cómo estaba el barrio y ha sido casi imposible salir del coche porque no podía respirar”.

“Ha sido casi imposible estar fuera del coche porque era irrespirable, el olor era muy fuerte y denso, por eso me he desplazado hasta La Pirámide, que es donde están ubicados esos vecinos de El Ravelo", añade.

Según Cristian García, la noche en el C.U.M La Pirámide ha sido algo tranquila, aunque los evacuados “casi no han pegado ojo por la preocupación y sobre todo la incertidumbre de lo que se van a encontrar cuando les dejen ir a sus viviendas”.

Eulalia Expósito es una vecina del barrio de El Ravelo que fue evacuada desde las 7 de la tarde de este sábado. “Me dijeron que mi casa está bien, pero hay mucha bruma. Estoy muy cansada de estar por aquí porque no estoy acostumbrada a estar fuera tanto tiempo de mi casa y además tengo mis animales que se quedaron atrás. Me han dicho que no podemos subir hasta que venga Mariano”.

Otro evacuado le contaba que su madre, vecina de El Ravelo, tuvo que llevársela a La Laguna, pero que quiso estar en La Pirámide porque está más cerca de su vivienda. “Afortunadamente estaba bien. Mi madre vive en Ravelo y yo en La Laguna, por eso me la llevé conmigo".

La mujer cuenta que “el pueblo estaba en llamas y lo estaba pasando mal porque a mi me gusta esto”.

MÁS DE 12.200 EVACUADOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA ISLA

En cuanto a los vecinos desalojados, son unos 12.279 personas --por debajo de las 26.000 que se había estimado durante este sábado en base al censo oficial-- tras las evacuaciones que se han producido en la jornada de ayer en la parte alta en los municipios de La Orotava, La Matanza, La Victoria, El Sauzal, Santa Úrsula y Los Realejos.