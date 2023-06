Loro Parque alerta de que los arrecifes de coral son el ecosistema marino más amenazado del mundo

El 1 de junio celebramos el Día Mundial de los Arrecifes. Los arrecifes de coral están formados por agrupaciones de miles de individuos de diferentes especies que crean un hábitat de una enorme biodiversidad marina, más específicamente albergan el 25% de las criaturas marinas existentes en todos los océanos. Es decir, son organismos que funcionan como hogar para otros animales, organismo-casa.

El responsable del acuario de Loro Parque, Javier Landa, ha explicado en COPE Canarias que los arrecifes de coral son ecosistemas muy importantes porque sirven de "protección del oleaje, de las tormentas tropicales (frecuentes en las zonas donde viven) y crean playas" por lo que todo su entorno, incluidas las poblaciones humanas, depende de ellos porque sino las costas estarían erosionadas por la tormenta.

El problema es que justo ahora son el ecosistema marino más amenazado del mundo y de nuevo los humanos somos los responsables provocando el calentamiento global que causa el cambio climático y la contaminación de las aguas. Las altas temperaturas del agua hacen que los corales se estresen y expulsen las algas que lo rodean lo cual no permite su supervivencia.

Landa ha descrito como la subida de medio grado de temperatura ya supone la muerte del coral porque hacen simbiosos con las algas que le dan su color y a mayor tempertaura las algas se mueren, el coral se blanquea y acaba desapareciendo. Un hecho que se dió el año pasado en el mar Mediterráneo donde se detectó "la mayor temperatura jamás registrada por encima de los 30 grados".

Esta situación es gravísima porque no solo estamos amenazando a los arrecifes de coral sino también al sinfín de especies que se sustentan gracias a ellos y por si esto no fuera poco, la desaparición de esta especie también significaría una gran catástrofe humana ya que muchas personas que viven en costas se sustentan gracias a la actividad pesquera. Sin arrecifes de coral no hay peces, "este ecosistema es comparable a una gran selva amazónica y alberga una gran biodiversidad" y sin peces no hay pesca.

El responsable del acuario de Loro Parque ha contado como en 2018 hubo en el Caribe una pandemia entre los corales y el 90% de algunas de las especies desaparecieron de la naturaleza y fue necesario hacer una arca del mar gracias a los corales de los acuarios como el Loro Parque para reproducirlos y volver a liberarlos en la naturaleza.

Loro Parque se une rescate de esta especie y apoya la cría de estos arrecifes bajo el cuidado humano. En Loro Parque el arrecife de coral está compuesto por 90 especies diferentes. Aquí se les proporciona dietas apropiadas, la iluminación ideal, corrientes irregulares y discontinuas y una estable calidad del agua rica en nutrientes que permiten el correcto crecimiento, desarrollo y reproducción de distintos tipos de corales. De esta manera estamos conservando un ecosistema tan amenazado y tan importante para la naturaleza.