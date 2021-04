Las ONG de Tenerife, dispuestas a recoger las verduras que los agricultores tiran a la basura

El presidente de la ONG Sonrisas Canarias, Luis Febles, ha asegurado en COPE que su organización está dispuesta a recoger las verduras que los agricultores del sur de Tenerife están tirando cada semana a la basura.

"El cuerpo se nos estremece al ver las imágenes de los calabacines regados por las fincas y los tomates amontonados. Es una lástima que se estén desperdiciando todos estos productos en un momento como el actual. No nos importaría desplazarnos con nuestros furgones para repartir esta comida entre las familias más necesitadas. Debemos tener presente que la fruta y la verdura son un complemento fundamental para los alimentos no perecederos que distribuimos a diario en los hogares que no tienen recursos para subsistir", ha explicado.

En esta línea, Luis Febles ha subrayado que desde el inicio de la crisis se están entregando vales para que las personas con dificultades puedan comprar algunos alimentos frescos y carne congelada en los supermercados de barrio de los municipios de Tenerife.

"En 2020 atendimos a 11.750 personas, lo que viene a ser 3.500 familias que tienen enormes dramas humanos a sus espaldas. Hablamos de 400 personas al mes, pero no son números fijos, porque la demanda continúa aumentando y en lo que va de año se han incorporado 70 familias nuevas", ha concluido.