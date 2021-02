La Inspección de Trabajo detecta más de 70 infracciones en restaurantes de Tenerife en un solo fin de semana

"La Inspección de Trabajo trata de ser lo más discreta y profesional posible". El director en Santa Cruz de Tenerife, José Trasobares, ha pasado por los micrófonos de COPE Canarias, donde ha mostrado su estupor por las acusaciones de algunos propietarios de restaurante quienes lamentaban las formas llevadas presuntamente utilizadas por estos profesionales en un gran operativo de inspección llevado a cabo en distintos puntos de la isla el pasado fin de semana. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, porque según indica quien estuvo en dos de los operativos, no se dieron esas circunstancias denunciadas.

No obstante, como en ocasiones anteriores en el sector de la restauración, si se han detectado un gran número de irregularidades. Según los datos facilitados, de un total de 128 locales inspeccionados, más de la mitad, en concreto el 54.6%, presentaban algún tipo de irregularidad en esta materia. Destaca por ejemplo el hecho de que 26 trabajadores, camareros o cocineros, no estaban ni siquiera dados de alta en la Seguridad Social.

Otro ejemplo de los abusos en este sector es la infracotización horaria, esto es, dar de alta a un empleado con un contrato a tiempo parcial, pero obligarle a trabajar más alta, lo que redunda en la reducción de cotizaciones que se ahorraría el empresario, y han localizado a 36 empleados en esta situación.

"TRES TRABAJADORES SALIERON CORRIENDO AL LLEGAR LA INSPECCIÓN "

Asimismo comenta Trasobares, tres trabajadores huyeron de su puesto al presentarse la inspección y otro empresario dificultó la labor investigadora, por lo que se presume algún tipo de infracción. Si bien es cierto que más de la mitad de los restaurantes analizados incumplían la normativa, el máximo responsable de la Inspección ha querido mandar un mensaje de tranquilidad, puesto que hay una gran parte que cumple.

A lo largo del Estado de Alarma también detectaron una nueva picaresca, y fue el meter en un ERTE a personas que por razones de amistad o familia nunca habían trabajado en esa empresa, y así podrían beneficiarse de este tipo de prestación. En concreto, solo en 2020 se detectaron 36 infracciones de este tipo.

DESTERRAR EL MITO DEL PLUS POR SANCIONES

Es uno de los mitos que rodean a la Inspección de Trabajo, y que año tras año se repite, se trata de si cobran un plus en relación con el número de sanciones impuesto. Trasobares lo desmiente categóricamente puesto que al no tener horario de trabajo, la productividad se mide en el número de expedientes tramitados “que no deben de terminar necesariamente en sanción”. Explica que en el 2019 de algo más de 14.000 inspecciones en la provincia, solo unas 1.200 terminaron en sanción, un porcentaje que no supera el 12%. Por último, ha querido destacar que todos los inspectores son conscientes de la dramática situación por la que atraviesan miles de empresas, por lo que se ha potenciado la advertencia o el requerimiento antes que la sanción, puesto que optar por esta última, supone reconocer el fracaso del sistema.