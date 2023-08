El incendio de Tenerife sigue activo y con una enorme voracidad: Su perímetro es ya de 90 km

Las próximas horas van a ser clave en la lucha contra el incendio en la isla de Tenerife. La mejora del tiempo ralentiza el avance del fuego que ya ha quemado casi 13.000 hectáreas.

El balance del incendio hasta ahora nos deja buenas y malas noticias. Por un lado el Frente Sur parece ya bastante estable en los municipios de Candelaria y Darafo y de hecho las personas evacuadas en esa zona ya han podido retornar el día y era sus casas.

En el lado negativo la situación sigue muy complicada en el frente norte en el radio comprendido entre Los Realejos y Tacoronte.

Por el momento el perímetro se sitúa en 90 km lo que lleva a la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila a recordar e insistir que el incendio sigue activo y con voracidad. "Sigue siendo una incendio activo y todavía como una enorme voracidad, son 12.800 las hectáreas quemadas".

Hay que recordar que en este sexto día de incendio el número de evacuados sigue ascendiendo a 13.000 personas

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho que es la primera ocasión desde que el fuego se inició, que las condiciones climatológicas son favorables y ha confiado en que con el pronóstico de vientos flojos, el trabajo nocturno permita contener el incendio por la zona norte.



Eso permitiría que mañana se pudiera "desembarcar de forma contundente" sobre Cho Marcial, en los altos de Güímar, aunque no hay que desatender algunas reactivaciones que se han producido en todo el perímetro.



"La pericia, valentía y capacidad de los equipos de extinción han hecho que el escenario aunque difícil, se mucho mejor que ayer", ha dicho el presidente.



También la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha reconocido que aunque la situación es complicada, ha habido circunstancias más favorables que han permitido el realojo de la mayoría de los residentes de las zonas evacuadas de Arafo y Candelaria.



Dávila ha afirmado que entiende la desesperación y nerviosismo de mucho de los evacuados pero ha pedido que atiendan las instrucciones porque se trata de velar por su seguridad.



Ha recordado que no se tiene constancia de que se haya perdido ninguna vivienda y ha adelantado que no se descartan evacuaciones en las zonas altas de Fasnia y Arico.



Los técnicos Federico Grillo y Pedro Martín han explicado los detalles del operativo realizado hoy y el previsto para mañana que tiene la intención de ir cerrando los riesgos en el perímetro aunque no se descartan reactivaciones.



Han coincidido en que la situación está más tranquila pero han advertido que a lo largo del perímetro hay muchos puntos calientes.