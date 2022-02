El hombre, la mayor amenaza para el exótico Loro Vináceo

Loro Parque Fundación ha apoyado la recuperación del loro vinoso con más de 500.000 USD en los últimos años, de hecho, es una especie que ha mejorado notablemente sus índices de amenaza en la naturaleza de Brasil, Paraguay y Argentina de donde es originario. El loro vináceo, loro vinoso o amazona de pecho vinoso (Amazona vinacea) recibe el nombre común de su característico color vino en la zona del pecho. Esta especie tiene una estrecha relación con los bosques de araucarias, que actualmente se encuentran degradados y reducidos, constituyendo su causa principal de declive junto con el tráfico ilegal de animales. Los loros vinosos pueden vivir entre 30 y 40 años pero si los pichones son sacados de los nidos pueden provocar la destrucción de la especie en tan solo un año.

La extinción de este loro, además de significar la pérdida de una de las más hermosas especies, podría perjudicar a otros seres, como las plantas que proveen los frutos y semillas de los que se alimenta y que necesitan del transporte que realizan estas aves para sus semillas, por ejemplo. De ahí la importante labor que desarrolla Loro Parque Fundación trabajando conjuntamente con distintas ONG que se encuentran desarrollando sus tareas en las zonas naturales donde habita la especie.

Sobre este importante tema hablaron en COPE CANARIAS el director científico de Loro Parque, Rafa Zamora y Marcia Weinzettl, responsable del centro de reproducción de su Fundación. Zamora destacó que, con la deforestación, “hay una rotura del hábitat, ellos viven en zona baja incluso relacionada con el Océano Atlántico. Los lugares donde comen y habitan se ven roturados por los humanos” esto junto al tráfico animal, “al unirse esas dos amenazas, son muy difíciles de revertir. Y por eso es difícil arreglarlo, porque es complicado encontrar lugares donde puedan estar fuera de la amenaza del hombre”.

El director científico de Loro Parque quiso poner el acento en la importancia del trabajo que se realiza en las instalaciones de Tenerife donde, entre otras labores, realizan una “videoendoscopia a nuestros animales donde se obtiene mucha información. Siempre estamos en contacto estrecho con la ONG que trabaja in situ en Brasil. Sin nuestro trabajo aquí ellos no podrían realizar el suyo, ya que contamos con la mayor base informática de loros del mundo”.

La responsable del centro de reproducción de Loro Parque, Marcia Weinzettl, comentó que estuvo “26 años trabajando en Brasil” y que “esta especie sufre mucho el tráfico de animales ilegal” por ello es tan importante el trabajo de recuperación que se desarrolla “ex situ en Loro Parque Fundación ya que hemos recuperado muchas aves que ahora vuelan felices en la naturaleza”.

EL TRABAJO EN LORO PARQUE FUNDACIÓN PARA SALVAR LA ESPECIE

Esta especie se reproduce habitualmente en el centro de cría de Loro Parque Fundación en Tenerife y los datos que se han obtenido a lo largo del tiempo en estas instalaciones son fundamentales para poder ayudar a los biólogos y veterinarios de campo. Parámetros sanguíneos de laboratorio, análisis de enfermedades, datos de incubación y puesta de huevos, tipos de nidos para acertar con las dimensiones de los nidos artificiales que se deben usar en los proyectos de campo, o datos tan importantes como los de crecimiento con dietas avanzadas en medios controlados.

Teniendo cubiertos los campos ex -situ e in-situ, durante 2021, se inició otro proyecto más para favorecer a la especie. Desarrollando un proyecto de reintroducción de ejemplares en Brasil, que habían sido rescatados o incautados por las autoridades en el mercado ilegal. De 22 ejemplares que habían sido seleccionados para su reintroducción, 18 pasaron correctamente el periodo de entrenamiento. Los dos que no se adaptaron porque su conducta no demostraba carácter silvestre ni respondían bien a los entrenamientos, pasarán a mantenerse en el centro para seguir preparándose para otra futura reintroducción.

Se formaron dos grupos de nueve individuos: cinco machos y cuatro hembras en cada grupo. A cinco ejemplares en cada grupo se les colocó collares de telemetría para hacerles la adaptación previa y posterior seguimiento. La reintroducción ha tenido lugar y ha sido todo un éxito, ya que los ejemplares, procedentes de un medio bajo cuidado humano, se están adaptando perfectamente al medio natural. Incluso dando indicios una de las parejas de querer reproducirse en el medio natural.