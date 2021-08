El Hierro quiere limitar la entrada de caravanas: "No podemos asumir todas las que vienen"

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha confirmado en COPE que después del verano tiene previsto plantear a los agentes sociales y económicos la necesidad de realizar una reflexión seria sobre la capacidad de carga de caravanas de la Isla del Meridiano.

En este sentido, ha subrayado que El Hierro ha recibido en agosto más de 300 casas rodantes, cuando solo puede asumir 45 vehículos entre la Hoya del Morcillo y Frontera. "Tenemos que ver la cantidad que podemos gestionar, ya que no podemos hacernos cargo de todas las caravanas del archipiélago. Yo no quiero demonizar nada, pero la isla es la que es y nuestro territorio es frágil y limitado", ha explicado.

Aunque Alpidio Armas ha hecho un balance positivo de la temporada turística, sí entiende que ha llegado el momento de estudiar el modelo que se quiere desarrollar en El Hierro.

"No creíamos que el verano pasado fuera a mejorar, pero lo ha hecho. Nunca hemos tenido tanta gente y por tanto tiempo. Estamos contentos porque han funcionado muy bien los bares, los restaurantes, los apartamentos, las viviendas vacacionales, los hoteles, las casas rurales. Está claro que el turismo es un elemento fundamental para nuestra economía, por eso, debemos analizar hacia dónde vamos. También tenemos que ver el visitante que queremos. Este año la gente en determinados espacios no se ha comportado correctamente y no estamos acostumbrados a manejar este volumen de residuos", ha concluido.