“No habrá exámenes presenciales en la ULL”

La rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa Aguilar, ha aclarado en una entrevista en COPE Tenerife una de las preguntas que más preocupan a los casi 20.000 estudiantes de la ULL y es qué ocurrirá con los exámenes, asegura Aguilar que “en las convocatorias de exámenes de junio y julio no se acudirá al aula, no vamos a poder meter a 100 alumnos en un aula, eso sí, todavía hay que idear el mecanismo para evaluar a esos alumnos, y será distinto en Derecho, Periodismo o Biología, pero esperamos dar una instrucción general el viernes”.



LAS PRÁCTICAS SE HARÁN EN VERANO, INCLUIDO AGOSTO

Uno de los asuntos que más preocupa al alumnado, sobre todo, el del último curso, es qué va a ocurrir con la asignatura de Prácticas Externas, fundamental para superar el grado, a lo que la rectora responde que “tenemos ya un mapa, en concreto en Derecho, y más de 80% de las mismas se pueden hacer online, en el resto, cuando nos dejen salir se harán, si es en agosto en agosto o septiembre, pero las actas permanecerían abiertas hasta que todos las hagan”.

REDUCIR TEMARIO

Aguilar también se ha pronunciado acerca de la reducción de temario “a cada titulación se le ha pedido que flexibilice aquellas cuestiones que sean esenciales de la materia, y ese es el trabajo que tenemos que hacer ahora”.

FALTA DE COMPROMISO DE LOS PROFESORES

Preguntada acerca de la supuesta falta de compromiso de algunos docentes que se limitan –según denuncian los alumnos y algunas organizaciones estudiantiles- a subir un archivo con apuntes o esquemas al aula virtual, sin mayor interacción con el alumno, Aguilar asegura que no le consta y que “la Universidad de La Laguna es una universidad presencial, debemos de tener claro que es docencia virtual, y qué no, el método expositivo ya no es una opción”.