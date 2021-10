Guillermo Díaz Guerra: “No soy un racista, solo un defensor de la buena educación y del civismo”

El concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz, y cabeza visible del Partido Popular en la capital Guillermo Díaz Guerra, ha querido hoy aclarar en La Mañana de COPE Tenerife sus afirmaciones en la red social Twitter, acerca de los disturbios en el botellón en la zona del cuadrilátero en La Laguna el pasado sábado.

“No soy un racista, solo un defensor de la buena educación y del civismo, y los que me acusan deberían preocuparse más por el fondo del asunto, que por mi libertad de expresión”, ha afirmado el edil popular, tras haber escrito en la citada red social que “hay unos chicos que son de aquí que se comportan como hacían allí, y los nuestros sufren”.

Díaz Guerra ha aclarado que tales manifestaciones no se refieren al video que se ha hecho viral en las redes, sino a “un acto vandálico, del que tuve conocimiento en primera persona, que ocurrió en La Laguna el mismo sábado por la noche, protagonizado por unos jóvenes que no eran de Tenerife y la verdad que me preocupé”.

En ese contexto, añadió que “muchos oyentes saben que hay personas del norte de África que tienen sus normas de comportamiento que son diferentes a las de aquí y a veces hay conflictos entre unos y otros”. En cualquier caso, quiso insistir en que “también es verdad que hay muchas personas de fuera de España que tiene más educación que muchos españoles y viceversa, lo importante es el civismo, probablemente estos jóvenes no actuaron así por su nacionalidad, sino por su falta de civismo”.

Díaz Guerra se sinceró afirmando que “me pierde muchas veces la dualidad, me olvido que tengo una responsabilidad pública y doy una opinión personal, el error fue decir algo así en mi perfil político, porque escribo sin valorar la trascendencia de mis palabras”.

Eso sí, el concejal insistió en que “a lo que hay que dar importancia es al fondo, es decir, por qué se están produciendo estas peleas y estas broncas entre estos jóvenes. Eso es lo importante, y no señalarme a mí como autor de comentarios racistas, que no lo soy en absoluto. Hay que comportarse con civismo, con independencia de la nacionalidad”.