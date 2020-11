El Gobierno desmiente que los inmigrantes reciban una paga

La Delegación del Gobierno en Canarias ha negado que los inmigrantes en situación irregular que llegan al archipiélago reciban una paga para uso personal. En declaraciones a COPE Canarias, el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, ha desmentido el bulo de que cada persona, como las que están alojadas de forma temporal en establecimientos hoteleros. reciba 10 euros al día.

"Que yo sepa, no hay ningún gasto para uso personal en la acogida humanitaria, es una leyenda urbana que se dice para hacer daño", ha asegurado. Aunque no admitido no tener el dato concreto, Pestana ha dicho que el coste público por alojar a los inmigrantes en los hoteles "está en torno a 40 euros" por día y persona. "Se trata de atenderlos, eso incluye alimentación y el seguimiento de su estado de salud", ha aclarado.

El delegado ha hecho estas declaraciones en vísperas de la llegada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a Canarias. Anselmo Pestana se ha mostrado "esperanzado" de que se busquen nuevos espacios para la acogida de inmigrantes, especialmente, en Gran Canaria. "Tenemos una debilidad en esta isla, ya que no hay un sitio como en Tenerife, con capacidad para 300 personas", ha lamentado. Por eso, ha deseado "que nos permitan cuanto antes tener más recursos alojativos; ya hay varios sitios pensados".