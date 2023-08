El incendio de Tenerife está fuera de capacidad de extinción

El incendio forestal de Tenerife está fuera de capacidad de extinción, presenta características de un fuego de sexta generación y las condiciones meteorológicas y orográficas está dificultando que los medios puedan combatirlo.



El director técnico de los trabajos de extinción, Pedro Martínez, así lo ha expresado en una rueda de prensa junto con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que ha reconocido que por la zona norte, el incendio se ha desbordado.

#IFArafoCandelaria#IFTenerife



??? Pedro Martínez, director técnico de extinción del @CabildoTenerife: “No es descartable que evolucione hacia la zona baja del Valle de La Orotava y de Santa Úrsula-La Victoria-La Matanza”. — COPE Canarias (@CopeCanarias) August 19, 2023

Clavijo ha indicado que la pericia y el trabajo de los medios terrestres han permitido que el escenario no sea el peor de los previstos pero ha indicado que el comportamiento meteorológico ha sido "francamente severo" con el fuego.



El incendio que afecta a la isla desde el martes, es "absolutamente excepcional y está hambriento", ha dicho el presidente canario y ha considerado que después de 80 horas de fuego con pautas de comportamiento inusuales, es un éxito que no se haya quemado ni una sola casa y especialmente que no haya habido daños personales.



Clavijo ha dicho que hoy actuarán 21 medios aéreos pero en algunas zonas habrá dificultades para que puedan operar debido al humo que genera el incendio .