La falta de agua de riego arruina las cosechas en Tenerife: "Los melones se quedaron como manzanas"

Un grupo de agricultores del norte y nordeste de Tenerife ha mostrado en Herrera en COPE Canarias su malestar por los problemas de suministro de agua de riego que se están registrando en los últimos meses en la isla.

En concreto, denuncian que las balsas y depósitos dependientes de BALTEN no están proporcionando el volumen de agua que requieren sus cultivos. Esta circunstancia les está ocasionando numerosos trastornos, pérdidas en cosechas y la merma de producciones.

"Yo tenía agua y pensé que iba a seguir llegando, pero vino el calor, empezamos a regar la huerta de melones, nos quedamos sin agua y se quedaron chiquititos. De la rabia tan grande que dio, arrancamos el tractor y le pasamos por encima", ha lamentado Marisol de Armas, agricultora de Tegueste.

En esta misma línea se ha manifestado Antonio Farrais, agricultor de Los Realejos y La Orotava, que ha sufrido pérdidas en sus cosechas de cebolla, col, puerro y calabaza por la falta de agua.

"Estoy aburrrido, tengo dos fincas en medianías que no he podido plantar. Otras dos que perdí; una de ellas de calabaza, pero que en vez de calabazas parecían melones. No tengo estanques y se tiraban hasta dos semanas sin agua", ha denunciado.

Romeo Rodríguez, viticultor de Tegueste, ha confirmado que ya han trasladado la gravedad de la situación al Cabildo y el lunes está previsto que se celebre una reunión con los consejeros responsables de Sector Primario.