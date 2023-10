Las razones detrás de la dimisión del director de Infraestructuras educativas de Canarias

El director general de Infraestructuras y Equipamientos de la Consejería de Educación del Gobierno canario, Fernando Miñarro, ha presentado su renuncia al cargo apenas dos meses y medio después de tomar posesión de su cargo.

"Estimado consejero, a través del presente escrito, presento mi renuncia al puesto de director general de Infraestructuras y Equipamientos, para el cual he sido nombrado en Boletín Oficial de Canarias n.º 152 de fecha 2 de agosto de 2023, debido a motivos políticos y personales", reza el documento enviado al consejero de Educación, Poli Suárez (PP).

En una entrevista en Herrera en COPE Canarias, Fernando Miñarro ha asegurado que no cuenta con suficientes "recursos humanos ni económicos". La decisión de Miñarro, que fue propuesto por la Agrupación Socialista Gomera (ASG), es la primera crisis orgánica a la que se enfrenta el Ejecutivo regional desde su constitución en julio, formado por Coalición Canaria, Partido Popular, la propia ASG y la Agrupación Herreña Independiente.





Miñarro ha querido dejar claro que "no tiene nada que ver con motivos personales con el consejero ni con el resto del equipo, son personas fantásticas y agradezco la acogida que he tenido". Se trata, insiste, de la falta de recursos, algo que viene demandando desde que llegó al cargo: "Se ha manifestado hasta en tres ocasiones por escrito a la Secretaría General Técnica y no se ha dado ningún tipo de solución".

30 plazas sin cubrir

"No tenemos jefe de servicio de Contratación, de Planificación ni de Gestión económica", ha denunciado, añadiendo que están ante "un bloqueo impresionante y una falta de agilidad que nos está arrastrando desde el minuto cero". La situación es "crítica" porque, según dice, "hay 30 plazas adscritas a la Dirección General que no están incorporadas".

"En esas circunstancias no se puede hacer el trabajo que se espera de nosotros. Las perspectivas no son buenas. La semana pasada me enteré, además, de que se va a modificar reglamento orgánico para quitar el servicio de Contratación de la Dirección General", añade.

Polémica en el anterior mandato

En el anterior Gobierno regional, formado por PSOE, Podemos, Nueva Canarias y ASG, Fernando Miñarro fue director general de Turismo, y la entonces consejera del área, Yaiza Castilla, también de ASG, dijo que el propio Miñarro había actuado "por su cuenta, sin autorización, y utilizando medios propios para dirigirse a los medios de comunicación y colocando placas con su nombre en las obras que inauguraba". A pesar de esta evidente desautorización, continuó en su puesto hasta el final del mandato.