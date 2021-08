Dejar de comer para pagar el recibo de la luz: el drama de las familias tinerfeñas sin recursos

El precio de luz vuelve a batir hoy un nuevo récord en nuestro país al alcanzar los 130,53 euros/megawatio hora. Un máximo histórico que aún no ha tocado techo a la vista de la evolución que ha experimentado la tarifa media de la electricidad en el mercado mayorista desde que se comenzaron a aplicar los cambios en el sistema el pasado mes de junio.

Las economías domésticas se han visto muy perjudicadas por este incremento desorbitado de los precios, que está afectando sobre todo a las familias que no cuentan con recursos suficientes para llegar a fin de mes y acuden regularmente a las ONG para salir adelante.

Begoña, una vecina de Güímar con dos menores a cargo, ha reconocido en COPE que este mes ha tenido que elegir entre abonar el recibo o hacer la compra semanal.

"Esto nos supone no poder ir al supermercado porque hemos pasado de pagar 45 euros, como mucho, a pagar 96 euros. Incluso me he visto obligada a poner la lavadora a las cinco de la mañana. Es una barbaridad, por eso, estoy desde que me levanto hasta que me acuesto detrás de los niños pidiéndoles que no enciendan la luz o no usen mucho el ordenador", ha relatado.

En la misma situación se encuentra Marta, una vecina de la capital tinerfeña que ha llegado a acudir a las oficinas de su compañía suministradora de electricidad para comprobar la tarifa que tiene contratada.

"Lo llevo mal, aunque es cierto que hay gente que está peor que yo. Veo inconcebible que intentemos ajustar y siempre nos venga más dinero a pagar. Este mes me ha venido una factura de 135 euros. Es tremendo y eso que pongo los electrodomésticos en el horario en el que supuestamente podemos ahorrar y ni por esas. El Gobierno tiene que intervenir y buscar una solución ya. Sé que las asistentas sociales no van a estar ayudándonos siempre porque hay personas que necesitan ese dinero para alimentarse", ha aseverado.